Панатінаїкос – Шахтар: де дивитися і ставки букмекерів на матч кваліфікації Ліги Європи

"Шахтар" / © ФК Шахтар

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У четвер, 7 серпня, донецький "Шахтар" зустрінеться з грецьким "Панатінаїкосом" у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на Олімпійському стадіоні "Спірос Луїс" в Афінах. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

"Шахтар" у першому раунді відбору Ліги Європи пройшов фінський "Ільвес" (6:0, 0:0), а в другому виявився сильнішими за турецький "Бешикташ" (4:2, 2:0).

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"Панатінаїкос" у 2-му кваліфай-раунді Ліги чемпіонів вилетів від шотландського "Рейнджерс" (0:2, 1:1).

Де дивитися матч Панатінаїкос – Шахтар

Матч "Панатінаїкос" – "Шахтар" у прямому ефірі покаже телеканал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Панатінаїкос" – "Шахтар".

Ставки букмекерів на матч Панатінаїкос – Шахтар

Зовсім незначним фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають "Панатінаїкос". На перемогу грецького клубу можна поставити з коефіцієнтом 2,52. Нічия – 3,55. Виграш "Шахтаря" – 2,61.

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А ось у двоматчевій дуелі аналітики віддають перевагу вже "гірникам". На вихід підопічних Арди Турана до наступної стадії приймаються ставки з коефіцієнтом 1,46. Підсумковий успіх "Панатінаїкоса" – 2,55.

Поєдинок-відповідь буде номінально домашнім для українського клубу й відбудеться у четвер, 14 серпня, на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у польському Кракові (початок – о 21:00 за київським часом).

Переможець двоматчевого протистояння вийде до раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи, а переможений зіграє в раунді плейоф відбору Ліги конференцій. Жеребкування відбудеться у понеділок, 4 серпня.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" представив третій комплект форми на сезон-2025/26.

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