- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 68
- Час на прочитання
- 1 хв
Панатінаїкос – Шахтар: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги Європи
Текстовий репортаж першого поєдинку "гірників" проти грецького клубу.
У четвер, 7 серпня, донецький "Шахтар" зіграє з грецьким "Панатінаїкосом" у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги Європи сезону-2025/26.
Поєдинок відбудеться на Олімпійському стадіоні "Спірос Луїс" в Афінах. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.
"Шахтар" у першому раунді відбору Ліги Європи пройшов фінський "Ільвес" (6:0, 0:0), а в другому виявився сильнішими за турецький "Бешикташ" (4:2, 2:0).
"Панатінаїкос" у 2-му кваліфай-раунді Ліги чемпіонів вилетів від шотландського "Рейнджерс" (0:2, 1:1).
Поєдинок-відповідь між "Шахтарем" і "Панатінаїкосом" буде номінально домашнім для українського клубу й відбудеться у четвер, 14 серпня, на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у польському Кракові (початок – о 21:00 за київським часом).
Переможець двоматчевого протистояння вийде до раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи, де зустрінеться з турецьким "Самсунспором". Той, хто програє, в раунді плейоф відбору Ліги конференцій побореться з переможеним пари "Серветт" (Швейцарія) – "Утрехт" (Нідерланди).
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу "Панатінаїкос" – "Шахтар".