Панатінаїкос – Шахтар: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги Європи

"Шахтар" / © ФК Шахтар

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У четвер, 7 серпня, донецький "Шахтар" зіграє з грецьким "Панатінаїкосом" у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги Європи сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на Олімпійському стадіоні "Спірос Луїс" в Афінах. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

"Шахтар" у першому раунді відбору Ліги Європи пройшов фінський "Ільвес" (6:0, 0:0), а в другому виявився сильнішими за турецький "Бешикташ" (4:2, 2:0).

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"Панатінаїкос" у 2-му кваліфай-раунді Ліги чемпіонів вилетів від шотландського "Рейнджерс" (0:2, 1:1).

Поєдинок-відповідь між "Шахтарем" і "Панатінаїкосом" буде номінально домашнім для українського клубу й відбудеться у четвер, 14 серпня, на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у польському Кракові (початок – о 21:00 за київським часом).

Переможець двоматчевого протистояння вийде до раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи, де зустрінеться з турецьким "Самсунспором". Той, хто програє, в раунді плейоф відбору Ліги конференцій побореться з переможеним пари "Серветт" (Швейцарія) – "Утрехт" (Нідерланди).

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу "Панатінаїкос" – "Шахтар".

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