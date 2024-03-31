Пані мер Парижа заявила, що російським і білоруським спортсменам "не будуть раді" на Олімпіаді-2024

Анн Ідальго не підтримує участь атлетів з держав-агресорок на Іграх у столиці Франції.

Міська голова Парижа Анн Ідальго висловився щодо участі російських і білоруських спортсменів на Олімпійських іграх 2024 року.

Як повідомляє Le Monde, під час свого візиту до Києва 28 березня вона заявила, що атлетам з держав-агресорок будуть не раді у столиці Франції.

"Я хочу сказати російським та білоруським спортсменам, що їм не будуть раді у Парижі, і сказати українським спортсменам та всьому українському народу, що ми їх дуже сильно підтримуємо", – сказала Ідальго.

Вона також відвідала тренувальний центр українських спортсменів.

Літні Олімпійські ігри в Парижі відбудуться від 26 липня до 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, 8 грудня 2023 року МОК ухвалив рішення допустити росіян та білорусів до Олімпіади-2024 як "індивідуальних нейтральних атлетів". Вони зможуть виступити лише в особистих змаганнях, тоді як команди країн-агресорок допущені не будуть. Також заборонена будь-яка національна символіка РФ та Білорусі – гімни, прапори тощо.

Крім того, не будуть допущені до ОІ-2024 російські та білоруські спортсмени, які публічно підтримують війну або мають контракти з арміями держав-агресорок.

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