Відомий американський ринг-анонсер українською представив Усика на відкритому тренуванні (відео)

Знаменитий американський ринг-анонсер Девід Діаманте епічно представив чемпіона світу за версіями IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі Олександра Усика перед відкритим тренуванням, яке було присвячено майбутньому реваншу з британцем - Ентоні Джошуа.

Так, ведучий боксерських шоу вирішив перейти на українську мову, щоб висловити свою підтримку Україні та самому боксеру.

Зазначимо, що перед цим ринг-анонсер англійською перерахував усі досягнення Усика.

"Леді і джентльмени, зустрічайте чинного чемпіона. Його професійний рекорд – 19 боїв, 19 перемог, 13 нокаутом. Він з гордістю б'ється та представляє свій дім – Київ, Україна. Зустрічайте 22-го олімпійського чемпіона, колишнього абсолютного чемпіона світу у важкій вазі", - сказав Діаманте.

А ось вже після цього він українською запросив Олександра на ринг.

"Пані та панове! Вітаю! Олександр Усик!".

Сам Діаманте після події зробив репост цього епізоду у сторіс на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Фото: instagram.com/daviddiamante

Додамо, що Девід, який наприкінці 2021 року потрапив у моторошну ДТП, неодноразово праював на боях Олександра Усика. Зокрема, саме він був ведучим офіційної церемонії зважування перед поєдинком українця з Дереком Чісорою. Також Діаманте оголошував вердикт суддів у битві Усика проти росіянина Мурата Гассієва в фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS), коли Сашко став абсолютним чемпіоном світу у крузервейті.

Другий бій між Усиком і Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. У червні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

Раніше ТСН Проспорт розповідав про те, що потрібно знати про бій-реванш між Усиком та Джошуа.