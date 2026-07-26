ПАОК — Динамо: букмекери зробили прогноз на матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи

"Динамо" — ПАОК / © ФК Динамо Київ

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У четвер, 30 липня, київське "Динамо" позмагається з грецьким ПАОКом у матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2026/27.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Тумба" у грецькому місті Салоніки. Стартовий свисток пролунає о 20:45 за київським часом.

Перша гра між командами відбулася 23 липня у польському Любліні й завершилася поразкою "Динамо" з рахунком 2:3.

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Прогноз букмекерів на матч ПАОК — Динамо

Фаворитом поєдинку букмекери вважають ПАОК. На перемогу грецького клубу можна поставити з коефіцієнтом 1,88. Нічия — 3,60. Виграш киян — 3,80.

На прохід ПАОКа до наступної стадії приймають ставки з коефіцієнтом 1,13. Підсумковий успіх "Динамо" — 5,33.

Переможець цієї пари в 3-му етапі кваліфікації Ліги Європи зіграє з тріумфатором протистояння "Гаммарбю" (Швеція) — "Андерлехт" (Бельгія), а переможений у 3-му етапі відбору Ліги конференцій позмагаються з переможеним у парі "Карабах" (Азербайджан) — ЦСКА Софія (Болгарія).

Зазначимо, що "Динамо" розпочало новий єврокубковий сезон матчами з румунською "Університатею" з Клужа-Напоки. Обидва поєдинки завершилися внічию (0:0), але в серії пенальті підопічні Ігоря Костюка вибороли путівку до 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи.

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Рнаіше повідомлялося, що фанати ПАОКа вивісили російський прапор на матчі з "Динамо" у кваліфікації Ліги Європи.

Також ми розповідали, що фанати "Копенгагена" підтримали Україну під час матчу з "Поліссям" у відборі Ліги конференцій.

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