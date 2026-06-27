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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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42
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ПАР — Канада: букмекери зробили прогноз на матч 1/16 фіналу ЧС-2026

Плейоф Мундіалю стартує 28 червня поєдинком між збірними Південно-Африканської Республіки та Канади.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Збірна ПАР

Збірна ПАР / © Associated Press

У неділю, 28 червня, плейоф чемпіонату світу-2026 розпочнеться матчем 1/16 фіналу між збірними ПАР і Канади.

Поєдинок відбудеться на "SoFi Stadium" в Інглвуді, штат Каліфорнія (США). Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

ПАР посіла друге місце у групі A, поступившись Мексиці (0:2), зігравши внічию з Чехією (1:1) та здолавши Південну Корею (1:0).

Канада фінішувала другою у квартеті B, зігравши внічию з командою Боснії і Герцеговини (1:1), розгромивши Катар (6:0) та зазнавши поразки від Швейцарії (1:2).

Південноафриканці і канадці вперше в історії вийшли до стадії плейоф на чемпіонатах світу з футболу.

Прогноз букмекерів на матч ПАР — Канада

Фаворитом матчу букмекери вважають збірну Канади, на перемогу якої в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,72. Нічия — 3,66. Виграш ПАР — 5,33.

На вихід канадців до 1/8 фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,33. Прохід південноафриканців до наступної стадії — 3,33.

Переможець пари ПАР — Канада в 1/8 фіналу позмагається з тріумфатором протистояння Нідерланди — Марокко.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
42
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