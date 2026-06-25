ПАР сенсаційно здолала Південну Корею та виборола путівку до плейоф ЧС-2026

Збірна ПАР / © Associated Press

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Збірна ПАР сенсаційно обіграла команду Південної Кореї в матчі заключного третього туру групи А чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на арені "Estadio BBVA" у мексиканському Монтерреї завершився з рахунком 1:0 .

Південноафриканці вважалися андердогом протистояння, але несподівано здобули перемогу завдяки голу Тапело Масеко на 63-й хвилині зустрічі.

ПАР — Південна Корея / © Associated Press

ПАР — Південна Корея / © Associated Press

В іншому матчі третього туру цього квартету збірна Мексики розгромила Чехію (3:0).

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Мексика набрала максимально можливі 9 очок і з першого місця вийшла до плейоф ЧС-2026. ПАР (4 бали) пробилася до 1/16 фіналу з другої сходинки — південноафриканці вперше в історії зіграють у плейоф чемпіонату світу з футболу.

Південна Корея (3 пункти) фінішувала на третій позиції та потрапить до плейоф, якщо опиниться серед восьми найкращих володарів третіх місць. Чехія (1 бал) вилетіла з турніру.

Уже відома перша пара 1/16 фіналу ЧС-2026: збірна Канади зіграє з командою ПАР. Поєдинок відбудеться 28 червня, о 22:00 за київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

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