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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
178
Час на прочитання
2 хв

ПАР сенсаційно здолала Південну Корею та виборола путівку до плейоф ЧС-2026

Південноафриканці вперше в історії вийшли до плейоф чемпіонату світу з футболу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Збірна ПАР

Збірна ПАР / © Associated Press

Збірна ПАР сенсаційно обіграла команду Південної Кореї в матчі заключного третього туру групи А чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на арені "Estadio BBVA" у мексиканському Монтерреї завершився з рахунком 1:0.

Південноафриканці вважалися андердогом протистояння, але несподівано здобули перемогу завдяки голу Тапело Масеко на 63-й хвилині зустрічі.

ПАР — Південна Корея / © Associated Press

ПАР — Південна Корея / © Associated Press

ПАР — Південна Корея / © Associated Press

ПАР — Південна Корея / © Associated Press

В іншому матчі третього туру цього квартету збірна Мексики розгромила Чехію (3:0).

  • Мексика набрала максимально можливі 9 очок і з першого місця вийшла до плейоф ЧС-2026. ПАР (4 бали) пробилася до 1/16 фіналу з другої сходинки — південноафриканці вперше в історії зіграють у плейоф чемпіонату світу з футболу.

  • Південна Корея (3 пункти) фінішувала на третій позиції та потрапить до плейоф, якщо опиниться серед восьми найкращих володарів третіх місць. Чехія (1 бал) вилетіла з турніру.

  • Уже відома перша пара 1/16 фіналу ЧС-2026: збірна Канади зіграє з командою ПАР. Поєдинок відбудеться 28 червня, о 22:00 за київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
178
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