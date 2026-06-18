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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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22
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ПАР вирвала нічию в матчі з Чехією на старті другого туру ЧС-2026

Чехи та південноафриканці набрали по першому очку на нинішньому Мундіалі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Чехія — ПАР

Чехія — ПАР / © Associated Press

Збірна Чехії зіграла внічию з командою ПАР у матчі другого туру групи А чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на "Mercedes-Benz Stadium" в Атланті завершився з рахунком 1:1.

Чехи відкрили рахунок уже на 6-й хвилині зустрічі — Міхал Саділек відзначився з передачі Александра Сойки.

Чехія — ПАР / © Associated Press

Чехія — ПАР / © Associated Press

Однак втримати перемогу Чехія не зуміла. У другому таймі південноафриканці вирвали нічию — на 83-й хвилині Тебохо Мокоена реалізував пенальті, який було призначено за те, що Павел Шульц зіграв рукою у власному штрафному майданчику.

Чехія — ПАР / © Associated Press

Чехія — ПАР / © Associated Press

Таким чином, збірні Чехії та ПАР набрали по першому очку на нинішньому Мундіалі. В стартовому турі чехи програли Південній Кореї (1:2), а південноафриканці поступилися Мексиці (0:2).

  • Інший матч 2-го туру цього квартету між збірними Мексики та Південної Кореї відбудеться 19 червня, о 04:00 за київським часом.

  • У заключному третьому турі Чехія зіграє з Мексикою, а ПАР позмагається з Південною Кореєю. Обидва поєдинки відубдуться 25 червня, о 04:00 за київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
22
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