Паралельна реальність: росЗМІ зганьбилося з медальним заліком Олімпійських ігор-2022

Через це в Мережі їх просто "рознесли".

У Росії продовжують створювати "радісну" картинку щодо виступів команди ОКР на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.

Згідно з таблицею на офіційному сайті змагань команда ОКР посіла 9-те місце, здобувши 32 медалі (6 "золотих", 12 "срібних" і 14 "бронзових"). Однак, російське видання "Євроспорт" створило свій альтернативний медальний залік змагань.

Так, росЗМІ чомусь вирішило поставити ОКР на перше місце. "Євроспорт" на своїй сторінці у Twitter порахувало "дерев'яні медалі" (це спортсмени, які зайняли четверті місця на змаганнях). За такою дивною системою підрахунку ОКР очолив рейтинг та випередив норвежців.

Цікаво, що на цьому там вирішили не зупинятися та, як наслідок, поставили лідером команду - "Росія". Зазначимо, що Росія взагалі не була представлена на цій Олімпіаді, але в "Євроспорті" вважають інакше.

Eurosport.ru

Подібна публікація Eurosport викликала у коментарях під фото хвилю обурення. Користувачі висміяли це рішення та відверто іронізувалив. Ось деяка реакція людей:

Може ще й за кількістю вболівальників вираховуватимемо?

Країна, якої немає на Олімпіаді, перемагає за рахунок медалей, яких немає на Олімпіаді. Пишаюся!

А ще можна порахувати, що естафета – це не одна медаль, а 4. І виходить у нас не 6 "золотих", а 12. Молодці!

Вам не соромно таке постити?

Але якщо результати Валієвої анулюють, то станемо другим, тож треба додати ще п'яті місця, щоб, точно, першими залишитися.

Ви ідіоти?

А якщо за кількістю учасників та членів делегації від країни поділити, яке місце вийде?

Рейтинг країн в медальному заліку визначається відповідно до того, хто виграв найбільше "золотих" нагород. Якщо "золотих" медалей однакова кількість, то для визначення підсумкового місця порівнюють кількість срібних, а тоді вже загальну кількість нагород.

Зазначимо, що переможцем медального заліку стала збірна Норвегії, яка встановила абсолютний рекорд за кількістю "золотих" нагород на зимових Олімпіадах. Усього норвежці виграли 37 медалей: 16 "золотих", 8 "срібних" і 13 "бронзових". Друге місце посіла Німеччина - 27 медалей (12-10-5). Третім фінішував Китай - 15 нагород (9-4-2).

Україна з однією "срібною" нагородою посіла 25-те місце в підсумковому медальному заліку Олімпіади-2022.

Додамо, що Росія відсторонена від участі в Олімпійських іграх через систематичне порушення антидопінгових правил. У Пекіні росіянам було заборонено використовувати національну символіку, гімн та прапор. Назву країни замінили на абревіатуру збірна ОКР, тобто збірна Олімпійського Комітету Росії.

Раніше розповідалося про те, що низка росЗМІ вже ганьбилася з загальним заліком ОІ-2022, серед яких був і Eurosport.