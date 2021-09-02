Паралімпіада-2020: Україна завоювала 82-гу нагороду на Іграх у столиці Японії

Паралімпіада-2020: Україна завоювала 82-гу нагороду на Іграх у столиці Японії

Плавець Антон Коль поклав до скарбнички нашої команди 38-ме "срібло".

Український плавець Антон Коль став срібним призером Паралімпійських ігор-2020 у Токіо на дистанції 50 метрів на спині (клас - S1).

Наш співвітчизник фінішував другим з часом 1:13.78 хвилини. "Золото" взяв Іяд Шалабі з Ізраїлю - 1:11.79 хвилини. Бронзову нагороду отримав італієць Франческо Беттелла - 1:14.87 хвилини.

Для Антона це друга медаль у Токіо-2020. У перший змагальний день Паралімпіади 31-річний спортсмен виграв "срібло" на 100-метрівці на спині.

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Тепер в активі української збірної 82 нагороди Паралімпади в Токіо: 20 золотих, 38 срібних і 24 бронзові. Україна перебуває в топ-5 медального заліку та йде четвертою за кількістю нагород.

Паралімпійські ігри-2020 у Токіо стартували 24 серпня і триватимуть до 5 вересня 2021 року. Змагання були перенесені на рік через пандемію коронавірусу.

Честь України захищають 143 паралімпійці у 15 видах спорту.

​Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що плавець Максим Крипак завоював 20-те "золото" України на Паралімпіаді-2020. Для нього четверте особисте "золото" на Іграх у Токіо.

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