Паралімпіада-2020: Україна здобула ще одне золото і чотири срібла на Іграх у Токіо

Паралімпіада-2020: Україна здобула ще одне золото і чотири срібла на Іграх у Токіо

В активі нашої збірної вже 89 нагород.

Ще одне золото і чотири срібла. Сьогодні зранку, 3 вересня, українські паралімпійці на Іграх у Токіо уже встигли вибороти 5 медалей.

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Про це розповіли у ТСН.Ранок 3 вересня.

Так, веслувальник Сергій Ємельянов став чемпіоном на дистанції у 200 метрів на байдарці. Микола Синюк на цій же дистанції був другим у своєму класі. Срібло у метанні диска здобув Микола Жабняк. Єгор Дементьєв у гонці на велошосе фінішував другим. І здобув свою третю нагороду на Паралімпіаді. Легкоатлетка Людмила Даниліна у напруженій боротьбі виборола срібну медаль у забігу на 1 500 метрів. Після фінішу спортсменці знадобилася медична допомога.

Таким чином, в активі нашої збірної вже 89 медалей: 21 золото, 43 срібла, 25 бронз.

Нагадаємо, 24 серпня - 5 вересня 2021 року в Токіо відбуваються Параолімпійські ігри-2020. Змагання були перенесені на рік через пандемію коронавірусу. Україну на Іграх представляють 143 паралімпійці, вони виступають у 15 з 22 видів спорту.

Паралімпіада в Токіо: нового дня Ігор українці вже встигли вибороти одне золото і чотири срібла

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