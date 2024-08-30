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Паралімпіада-2024: хто з українських спортсменів став володарями медалей

Паралімпіада-2024: хто з українських спортсменів став володарями медалей

Олександр Комаров / Фото: Національний паралімпійський комітет України

Наразі у скарбничці "синьо-жовтих" чотири нагороди.

28 серпня в Парижі урочистою церемонією відкриття стартували Паралімпійській ігри-2024. Змагання триватимуть до 8 вересня.

Україна на Паралімпіаді-2024 представлена 140 атлетами, які змагатимуться у 17 видах спорту. Це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України.

Розповідаємо, хто з українських параатлетів виграв медалі на Іграх у столиці Франції.

Всі медалі України на Паралімпіаді-2024

"Срібло":

  • Антон Коль (плавання, 100 м, спина, клас S1)
  • Ірина Пойда (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5)

"Бронза":

  • Анна Гонтар (плавання, 50 метрів, вільний стиль, клас S6)
  • Олександр Комаров (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5)

Нагадаємо, на попередніх літніх Паралімпійських іграх, які відбулися 2021 року в Токіо, українські спортсмени завоювали 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових. Із цим результатом Україна посіла шосте місце в медальному заліку і стала п'ятою за кількістю нагород.

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