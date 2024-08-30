Паралімпіада-2024: хто з українських спортсменів став володарями медалей

Наразі у скарбничці "синьо-жовтих" чотири нагороди.

28 серпня в Парижі урочистою церемонією відкриття стартували Паралімпійській ігри-2024. Змагання триватимуть до 8 вересня.

Україна на Паралімпіаді-2024 представлена 140 атлетами, які змагатимуться у 17 видах спорту. Це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України.

Розповідаємо, хто з українських параатлетів виграв медалі на Іграх у столиці Франції.

Всі медалі України на Паралімпіаді-2024

"Срібло":

Антон Коль (плавання, 100 м, спина, клас S1)

(плавання, 100 м, спина, клас S1) Ірина Пойда (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5)

"Бронза":

Анна Гонтар (плавання, 50 метрів, вільний стиль, клас S6)

(плавання, 50 метрів, вільний стиль, клас S6) Олександр Комаров (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5)

Нагадаємо, на попередніх літніх Паралімпійських іграх, які відбулися 2021 року в Токіо, українські спортсмени завоювали 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових. Із цим результатом Україна посіла шосте місце в медальному заліку і стала п'ятою за кількістю нагород.

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