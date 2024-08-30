Паралімпіада-2024: хто з українських спортсменів став володарями медалей

Наразі у скарбничці "синьо-жовтих" чотири нагороди.
28 серпня в Парижі урочистою церемонією відкриття стартували Паралімпійській ігри-2024. Змагання триватимуть до 8 вересня.
Україна на Паралімпіаді-2024 представлена 140 атлетами, які змагатимуться у 17 видах спорту. Це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України.
Розповідаємо, хто з українських параатлетів виграв медалі на Іграх у столиці Франції.
Всі медалі України на Паралімпіаді-2024
"Срібло":
- Антон Коль (плавання, 100 м, спина, клас S1)
- Ірина Пойда (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5)
"Бронза":
- Анна Гонтар (плавання, 50 метрів, вільний стиль, клас S6)
- Олександр Комаров (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5)
Нагадаємо, на попередніх літніх Паралімпійських іграх, які відбулися 2021 року в Токіо, українські спортсмени завоювали 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових. Із цим результатом Україна посіла шосте місце в медальному заліку і стала п'ятою за кількістю нагород.
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