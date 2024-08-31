Паралімпіада-2024: Україна здобула чотири нагороди у другий день та піднялася в медальному заліку

Загалом українські параатлети на Іграх у Парижі вибороли вже вісім медалей.

Україна здобула чотири нагороди у другий змагальний день Паралімпійських ігор-2024, які тривають у Парижі.

У п'ятницю, 30 серпня, українські параатлети вибороли одну золоту та три срібні медалі.

"Золото" здобув плавець Олександр Комаров, який з паралімпійським рекордом (1:07,77 хвилини) став найкращим на дистанції 100 метрів вільним стилем (клас S5).

Для Комарова це друга нагорода на Іграх у Парижі. У перший змагальний день Олександр став бронзовим призером на 200-метрівці вільним стилем (клас S5),

Володарями "срібла" стали Владислав Білий (легка атлетика, метання списа, клас F38), Ірина Пойда (плавання, 100 метрів, вільний стиль, клас S5) та Наталія Кобзар (легка атлетика, біг на 200 метрів, клас T37).

Для Пойди це друга медаль на Паралімпіаді-2024. У перший змагальний день Ірина стала срібною призеркою на 200-метрівці вільним стилем (клас S5).

Тож за підсумками двох змагальних днів українські паралімпійці на Іграх-2024 завоювали вже вісім медалей: одну золоту, п'ять срібних та дві бронзові.

Після другого дня Паралімпіади-2024 збірна України піднялася в медальному заліку з 17-го на 13-те місце.

Лідирує у медальному заліку Китай (12 золотих, 9 срібних і 4 бронзові медалі). На другій позиції – Велика Британія (6+6+3), третьою йде Бразилія (5+1+7).

Паралімпійські ігри в Парижі триватимуть до 8 вересня. Україна представляють 140 атлетів, які змагаються у 17 видах спорту. Це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України.

Нагадаємо, на попередніх літніх Паралімпійських іграх, які відбулися 2021 року в Токіо, українські спортсмени завоювали 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових. Із цим результатом Україна посіла шосте місце в медальному заліку і стала п'ятою за кількістю нагород.

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