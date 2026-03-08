Паралімпіада-2026 — день 2: розклад і результати виступів українців 8 березня

Олександра Кононова та Людмила Ляшенко / Національний паралімпійський комітет України

У неділю, 8 березня, на зимових Паралімпійських іграх-2026 в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо відбувається другий змагальний день.

Цього дня виступлять 23 українці. "Синьо-жовті" будуть представлені у двох видах спорту: парабіатлоні та парасноубордингу.

До вашої уваги розклад і результати виступів українських спортсменів у другий день Паралімпіади-2026.

Розклад і результати виступів українців у 2-й день Паралімпіади-2026

11:30. Парабіатлон. Індивідуальна гонка, чоловіки, клас сидячи. Григорій Шимко, Павло Баль, Олександр Алексик, Василь Кравчук, Тарас Радь

12:00. Парасноубординг. Сноуборд-крос, чоловіки, клас SB-UL. Владислав Хільченко

13:10. Парабіатлон. Індивідуальна гонка, жінки, клас стоячи. Людмила Ляшенко, Богдана Конашук, Олександра Кононова, Ірина Буй

13:30. Парабіатлон. Індивідуальна гонка, чоловіки, клас стоячи. Серафим Драгун, Григорій Вовчинський, Дмитро Середа, Сергій Романюк

14:15. Парабіатлон. Індивідуальна гонка, жінки, з порушеннями зору. Романа Лобашева, Ілона Казік, Олександра Даниленко, Оксана Шишкова

15:00. Парабіатлон. Індивідуальна гонка, чоловіки, з порушеннями зору. Дмитро Суярко, Максим Мурашковський, Ярослав Решетинський, Анатолій Ковалевський, Олександр Казік

Зазначимо, що після першого змагального дня Україна очолила медальний залік Паралімпійських ігор-2026. "Синьо-жовті" 7 березня завоювали шість нагород: три золоті, одну срібну та дві бронзові.

Україна на Паралімпіаді-2026 виступає рекордним складом. Нашу країну представляють 35 спортсменів — 25 атлетів-паралімпійців і 10 спортсменів-гайдів.

Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.

Також ми розповідали, що російських спортсменів освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026.