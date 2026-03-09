ТСН у соціальних мережах

Паралімпіада-2026 — день 3: розклад усіх змагань 9 березня

Україна не представлена жодним спортсменом у третій день Паралімпіади-2026.

Парахокей

Парахокей / © Associated Press

У понеділок, 9 березня, на зимових Паралімпійських іграх-2026 в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо відбудеться третій змагальний день.

Будуть розіграні нагороди лише в одному виді спорту — парагірськолижному, де атлети змагатимуться у супергіганті.

Також відбудуться матчі у керлінгу на кріслах колісних та парахокеї.

Українські спортсмени у третій день Паралімпіади-2026 не виступатимуть. "Синьо-жовті" не представлені у керлінгу на кріслах колісних та парахокеї, а у парагірськолижному спорті єдиний представник нашої збірної виступає у технічних видах, де змагання відбудуться пізніше.

До вашої уваги розклад усіх змагань третього дня Паралімпійських ігор-2026.

Розклад змагань 3-го дня Паралімпіади-2026

9:00. Парагірськолижний спорт. Супергігант (серед спортсменів з ураженням зору, порушенням опорно-рухового апарату). Фінал

9:35. Керлінг на кріслах колісних. Змішані команди. Республіка Корея — Велика Британія

9:35. Керлінг на кріслах колісних. Змішані команди. Швеція — США

9:35. Керлінг на кріслах колісних. Змішані команди. Канада — Латвія

9:35. Керлінг на кріслах колісних. Змішані команди. Словаччина — Італія

10:05. Парахокей. Попередній етап. Група А. Китай — Італія

13:35. Парахокей. Попередній етап. Група B. Чехія — Словаччина

14:35. Керлінг на кріслах колісних. Змішані команди. Латвія — Японія

14:35. Керлінг на кріслах колісних. Змішані команди. Італія — Велика Британія

14:35. Керлінг на кріслах колісних. Змішані команди. США — Китай

14:35. Керлінг на кріслах колісних. Змішані команди. Республіка Корея — Естонія

17:05. Парахокей. Попередній етап. Група А. Німеччина — США

18:35. Керлінг на кріслах колісних. Змішані команди. Республіка Корея — Словаччина

18:35. Керлінг на кріслах колісних. Змішані команди. Велика Британія — Швеція

18:35. Керлінг на кріслах колісних. Змішані команди. США — Латвія

18:35. Керлінг на кріслах колісних. Змішані команди. Норвегія — Китай

20:35. Парахокей. Попередній етап. Група B. Японія — Китай

Зазначимо, що після другого змагального дня Україна йде другою в медальному заліку Паралімпійських ігор-2026, поступаючись лише Китаю. "Синьо-жовті" мають у своєму активі 10 нагород: три золоті, дві срібні та п'ять бронзових.

Україна на Паралімпіаді-2026 виступає рекордним складом. Нашу країну представляють 35 спортсменів — 25 атлетів-паралімпійців і 10 спортсменів-гайдів.

"Синьо-жовті" змагаються за медалі у чотирьох з шести видів спорту: парабіатлоні, паралижних перегонах, парагірськолижному спорті та парасноубордингу.

Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.

Також ми розповідали, що російських спортсменів освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026.

