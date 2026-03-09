- Дата публікації
-
- Проспорт
- 65
- 2 хв
Паралімпіада-2026 — день 3: розклад усіх змагань 9 березня
Україна не представлена жодним спортсменом у третій день Паралімпіади-2026.
У понеділок, 9 березня, на зимових Паралімпійських іграх-2026 в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо відбудеться третій змагальний день.
Будуть розіграні нагороди лише в одному виді спорту — парагірськолижному, де атлети змагатимуться у супергіганті.
Також відбудуться матчі у керлінгу на кріслах колісних та парахокеї.
Українські спортсмени у третій день Паралімпіади-2026 не виступатимуть. "Синьо-жовті" не представлені у керлінгу на кріслах колісних та парахокеї, а у парагірськолижному спорті єдиний представник нашої збірної виступає у технічних видах, де змагання відбудуться пізніше.
До вашої уваги розклад усіх змагань третього дня Паралімпійських ігор-2026.
Розклад змагань 3-го дня Паралімпіади-2026
9:00. Парагірськолижний спорт. Супергігант (серед спортсменів з ураженням зору, порушенням опорно-рухового апарату). Фінал
9:35. Керлінг на кріслах колісних. Змішані команди. Республіка Корея — Велика Британія
9:35. Керлінг на кріслах колісних. Змішані команди. Швеція — США
9:35. Керлінг на кріслах колісних. Змішані команди. Канада — Латвія
9:35. Керлінг на кріслах колісних. Змішані команди. Словаччина — Італія
10:05. Парахокей. Попередній етап. Група А. Китай — Італія
13:35. Парахокей. Попередній етап. Група B. Чехія — Словаччина
14:35. Керлінг на кріслах колісних. Змішані команди. Латвія — Японія
14:35. Керлінг на кріслах колісних. Змішані команди. Італія — Велика Британія
14:35. Керлінг на кріслах колісних. Змішані команди. США — Китай
14:35. Керлінг на кріслах колісних. Змішані команди. Республіка Корея — Естонія
17:05. Парахокей. Попередній етап. Група А. Німеччина — США
18:35. Керлінг на кріслах колісних. Змішані команди. Республіка Корея — Словаччина
18:35. Керлінг на кріслах колісних. Змішані команди. Велика Британія — Швеція
18:35. Керлінг на кріслах колісних. Змішані команди. США — Латвія
18:35. Керлінг на кріслах колісних. Змішані команди. Норвегія — Китай
20:35. Парахокей. Попередній етап. Група B. Японія — Китай
Зазначимо, що після другого змагального дня Україна йде другою в медальному заліку Паралімпійських ігор-2026, поступаючись лише Китаю. "Синьо-жовті" мають у своєму активі 10 нагород: три золоті, дві срібні та п'ять бронзових.
Україна на Паралімпіаді-2026 виступає рекордним складом. Нашу країну представляють 35 спортсменів — 25 атлетів-паралімпійців і 10 спортсменів-гайдів.
"Синьо-жовті" змагаються за медалі у чотирьох з шести видів спорту: парабіатлоні, паралижних перегонах, парагірськолижному спорті та парасноубордингу.
Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.
