Паралімпіада-2026 — день 5: розклад і результати виступів українців 11 березня
У п'ятий змагальний день зимової Паралімпіади-2026 виступлять троє українських спортсменів.
У середу, 11 березня, на зимових Паралімпійських іграх-2026 в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо відбувається п'ятий змагальний день.
Цього дня виступлять троє українців. "Синьо-жовті" будуть представлені в одному виді спорту — паралижних перегонах.
До вашої уваги розклад і результати виступів українських спортсменів у п'ятий день Паралімпіади-2026.
Розклад і результати виступів українців у 5-й день Паралімпіади-2026
13:25. Паралижні перегони. Інтервальний старт, жінки, 10 км класичним стилем. Романа Лобашева
13:55. Паралижні перегони. Інтервальний старт, чоловіки, 10 км класичним стилем. Дмитро Суярко, Ігор Кравчук
Після четвертого змагального дня Україна посідає п'яте місце в медальному заліку Паралімпійських ігор-2026. "Синьо-жовті" мають у своєму активі 10 нагород: три золоті, дві срібні та п'ять бронзових.
Україна на Паралімпіаді-2026 виступає рекордним складом. Нашу країну представляють 35 спортсменів — 25 атлетів-паралімпійців і 10 спортсменів-гайдів.
Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.
Також ми розповідали, що російських спортсменів освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026.