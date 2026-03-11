Паралімпіада-2026 — день 5: розклад і результати виступів українців 11 березня

Дмитро Суярко / Національний паралімпійський комітет України

Реклама

У середу, 11 березня, на зимових Паралімпійських іграх-2026 в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо відбувається п'ятий змагальний день.

Цього дня виступлять троє українців. "Синьо-жовті" будуть представлені в одному виді спорту — паралижних перегонах.

До вашої уваги розклад і результати виступів українських спортсменів у п'ятий день Паралімпіади-2026.

Реклама

Розклад і результати виступів українців у 5-й день Паралімпіади-2026

13:25. Паралижні перегони. Інтервальний старт, жінки, 10 км класичним стилем. Романа Лобашева

13:55. Паралижні перегони. Інтервальний старт, чоловіки, 10 км класичним стилем. Дмитро Суярко, Ігор Кравчук

Після четвертого змагального дня Україна посідає п'яте місце в медальному заліку Паралімпійських ігор-2026. "Синьо-жовті" мають у своєму активі 10 нагород: три золоті, дві срібні та п'ять бронзових.

Україна на Паралімпіаді-2026 виступає рекордним складом. Нашу країну представляють 35 спортсменів — 25 атлетів-паралімпійців і 10 спортсменів-гайдів.

Реклама

Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.

Також ми розповідали, що російських спортсменів освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026.