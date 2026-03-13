Паралімпіада-2026 — день 7: розклад і результати виступів українців 13 березня

Чемпіон Паралімпіди-2026 Олександр Казік разом з гайдом Сергієм Кучерявим / Національний паралімпійський комітет України

У п'ятницю, 13 березня, на зимових Паралімпійських іграх-2026 в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо відбувається сьомий змагальний день.

Цього дня виступлять 23 українці. "Синьо-жовті" будуть представлені у двох видах спорту — парасноубордингу та парабіатлоні.

До вашої уваги розклад і результати виступів українських спортсменів у п'ятий день Паралімпіади-2026.

Розклад і результати виступів українців у 7-й день Паралімпіади-2026

10:22. Параноубординг. Банкд-слалом. Чоловіки, клас SB-UL, перший спуск. Владислав Хільченко

11:00. Парабіатлон. Спринт-переслідування. Чоловіки, сидячи, кваліфікація. Тарас Радь, Олександр Алексик, Павло Баль, Василь Кравчук, Григорій Шимко

11:35. Парабіатлон. Спринт-переслідування. Жінки, стоячи, кваліфікація. Ірина Буй, Олександра Кононова, Богдана Конашук, Людмила Ляшенко

11:50. Парабіатлон. Спринт-переслідування. Чоловіки, стоячи, кваліфікація. Сергій Романюк, Григорій Вовчинський, Дмитро Середа, Серафим Драгун

12:05. Парабіатлон. Спринт-переслідування. Жінки, з порушенням зору, кваліфікація. Олександра Даниленко, Оксана Шишкова, Ілона Казік, Романа Лобашева

12:20. Парабіатлон. Спринт-переслідування. Чоловіки, з порушенням зору, кваліфікація. Олександр Казік, Ярослав Решетинський, Анатолій Ковалевський, Дмитро Суярко, Ігор Кравчук

12:22. Парасноубординг. Банкд-слалом. Чоловіки, клас SB-UL, другий спуск

13:45. Прабіатлон. Спринт-переслідування. Чоловіки, сидячи, фінал

14:10. Парабіатлон. Спринт-переслідування. Жінки, стоячи, фінал

14:25. Парабіатлон. Спринт-переслідування. Чоловіки, стоячи, фінал

14:50. Парабіатлон. Спринт-переслідування. Чоловіки, з порушенням зору

15:50. Парабіатлон. Спринт-переслідування. Жінки, з порушенням зору

Після шостого змагального дня Україна посідає сьоме місце в медальному заліку Паралімпійських ігор-2026. "Синьо-жовті" мають у своєму активі 10 нагород: три золоті, дві срібні та п'ять бронзових.

Україна на Паралімпіаді-2026 виступає рекордним складом. Нашу країну представляють 35 спортсменів — 25 атлетів-паралімпійців і 10 спортсменів-гайдів.

Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.

Також ми розповідали, що російських спортсменів освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026.