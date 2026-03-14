Паралімпіада-2026 — день 8: розклад і результати виступів українців 14 березня

У восьмий змагальний день зимової Паралімпіади-2026 українські спортсмени виступлять в естафетах у паралижних перегонах.

Максим Приходько
Українські паралімпійці / Національний паралімпійський комітет України

У суботу, 14 березня, на зимових Паралімпійських іграх-2026 в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо відбувається восьмий змагальний день.

Цього дня виступлять 8 українців. "Синьо-жовті" будуть представлені в одному виді спорту — паралижних перегонах, де позмагаються за медалі в естафетах, які об'єднають представників усіх трьох класів: сидячи, стоячи та з порушенням зору.

До вашої уваги розклад і результати виступів українських спортсменів у восьмий день Паралімпіади-2026.

Розклад і результати виступів українців у 8-й день Паралімпіади-2026

11:00. Паралижні перегони. Змішана естафета. Павло Баль, Тарас Радь, Олександра Кононова та Людмила Ляшенко

12:15. Паралижні перегони. Відкрита естафета. Дмитро Суярко, Василь Кравчук, Григорій Вовчинський та Серафим Драгун

Після сьомого змагального дня Україна посідає сьоме місце в медальному заліку Паралімпійських ігор-2026. "Синьо-жовті" мають у своєму активі 16 нагород: три золоті, шість срібних та сім бронзових.

Україна на Паралімпіаді-2026 виступає рекордним складом. Нашу країну представляють 35 спортсменів — 25 атлетів-паралімпійців і 10 спортсменів-гайдів.

Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.

Також ми розповідали, що російських спортсменів освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026.

