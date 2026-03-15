Паралімпіада-2026 — день 9: розклад і результати виступів українців 15 березня

В останній змагальний день зимової Паралімпіади-2026 виступлять 18 українських спортсменів.

Максим Приходько
Українські паралімпійці / Національний паралімпійський комітет України

У неділю, 15 березня, на зимових Паралімпійських іграх-2026 в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо відбувається заключний, дев'ятий змагальний день.

Цього дня виступлять 18 українців. "Синьо-жовті" будуть представлені у двох видах спорту — парагірськолижному та паралижних перегонах.

До вашої уваги розклад і результати виступів українських спортсменів в останній день Паралімпіади-2026.

Розклад і результати виступів українців у 9-й день Паралімпіади-2026

10:25. Паралижні перегони. 20 км вільним стилем. Чоловіки, клас сидячи. Григорій Шимко, Василь Кравчук, Олександр Алексик, Павло Баль

10:25. Парагірськолижний спорт. Слалом. Чоловіки, клас стоячи, перший спуск. Максим Гелюта

11:45. Паралижні перегони. 20 км вільним стилем. Жінки, клас стоячи. Богдана Конашук, Ірина Буй, Олександра Кононова, Людмила Ляшенко

12:00. Паралижні перегони. 20 км вільним стилем. Чоловіки, клас стоячи. Дмитро Середа, Серафим Драгун, Сергій Романюк

13:20. Паралижні перегони. 20 км вільним стилем. Жінки, з порушенням зору. Романа Лобашева, Оксана Шишкова

13:30. Паралижні перегони. 20 км вільним стилем. Чоловіки, з порушенням зору. Максим Мурашковський, Ігор Кравчук, Дмитро Суярко, Олександр Казік

14:20. Парагірськолижний спорт. Слалом. Чоловіки, клас стоячи, другий спуск. Максим Гелюта

Перед заключним змагальним днем Україна посідає сьоме місце в медальному заліку Паралімпійських ігор-2026. "Синьо-жовті" мають у своєму активі 17 нагород: три золоті, сім срібних та сім бронзових.

Україна на Паралімпіаді-2026 виступає рекордним складом. Нашу країну представляють 35 спортсменів — 25 атлетів-паралімпійців і 10 спортсменів-гайдів.

Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.

Через це Україна бойкотувала церемонію відкриття Паралімпіади-2026 та аналогічно бойкотуватиме церемонію закриття змагань, яка відбудеться 15 березня, о 21:30 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що МПК заборонив українським паралімпійцям використовувати форму з мапою України на Паралімпіаді-2026.

Також ми розповідали, що російських спортсменів освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026.

