Паралімпіада в Токіо стала однією з найуспішніших для України за часи незалежності

Паралімпіада в Токіо стала однією з найуспішніших для України за часи незалежності

Наші параатлети показали другий результат в історії за виграними нагородами.

Паралімпійські ігри-2020 у Токіо запам'ятаються як одні з найбільш тріумфальних для українського спорту.

До столиці Японії прославляти нашу державу вирушили 143 паралімпійці. Вони змагалися у 15 видах спорту та завоювали 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових.

Це другий показник України на Паралімпіадах за часи незалежності. Більше медалей "синьо-жовті" взяли тільки в 2016 році в Ріо - 117.

У Токіо-2020 українська збірна посіла шосте місце в медальному заліку і стала п'ятою за кількістю нагород.

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Україна на літніх Паралімпіадах

Олімпіада Золото Срібло Бронза Кількість медалей Атланта-1996 1 4 2 7 Сідней-2000 3 20 14 37 Афіни-2004 24 12 19 55 Пекін-2008 24 18 32 74 Лондон-2012 32 24 28 84 Ріо-2016 41 37 39 117 Токіо-2020 24 47 27 98

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