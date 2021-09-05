Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Паралімпіада в Токіо стала однією з найуспішніших для України за часи незалежності

Паралімпіада в Токіо стала однією з найуспішніших для України за часи незалежності

paralympic.org.ua

Наші параатлети показали другий результат в історії за виграними нагородами.

Паралімпійські ігри-2020 у Токіо запам'ятаються як одні з найбільш тріумфальних для українського спорту.

До столиці Японії прославляти нашу державу вирушили 143 паралімпійці. Вони змагалися у 15 видах спорту та завоювали 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових.

Це другий показник України на Паралімпіадах за часи незалежності. Більше медалей "синьо-жовті" взяли тільки в 2016 році в Ріо - 117.

У Токіо-2020 українська збірна посіла шосте місце в медальному заліку і стала п'ятою за кількістю нагород.

Читайте також: Україна феєрично виступила на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо: хто став володарями медалей

Україна на літніх Паралімпіадах

Олімпіада Золото Срібло Бронза Кількість медалей
Атланта-1996 1 4 2 7
Сідней-2000 3 20 14 37
Афіни-2004 24 12 19 55
Пекін-2008  24 18 32 74
Лондон-2012 32 24 28 84
Ріо-2016 41 37 39 117
Токіо-2020 24 47 27 98
Наступна публікація