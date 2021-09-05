Паралімпіада в Токіо стала однією з найуспішніших для України за часи незалежності

Наші параатлети показали другий результат в історії за виграними нагородами.
Паралімпійські ігри-2020 у Токіо запам'ятаються як одні з найбільш тріумфальних для українського спорту.
До столиці Японії прославляти нашу державу вирушили 143 паралімпійці. Вони змагалися у 15 видах спорту та завоювали 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових.
Це другий показник України на Паралімпіадах за часи незалежності. Більше медалей "синьо-жовті" взяли тільки в 2016 році в Ріо - 117.
У Токіо-2020 українська збірна посіла шосте місце в медальному заліку і стала п'ятою за кількістю нагород.
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Україна на літніх Паралімпіадах
|Олімпіада
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Кількість медалей
|Атланта-1996
|1
|4
|2
|7
|Сідней-2000
|3
|20
|14
|37
|Афіни-2004
|24
|12
|19
|55
|Пекін-2008
|24
|18
|32
|74
|Лондон-2012
|32
|24
|28
|84
|Ріо-2016
|41
|37
|39
|117
|Токіо-2020
|24
|47
|27
|98