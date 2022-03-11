Паралімпійська збірна підтримала захисників, які боронять Україну від російських окупантів (відео)

Паралімпійська збірна підтримала захисників, які боронять Україну від російських окупантів (відео)

Спортсмени записали відеозвернення.

Національна паралімпійська збірна, яка нині виступає виступає на Паралімпійських іграх-2022 в Пекіні, висловила підтримку захисникам України під час російського вторгнення.

Українські параатлети записали звернення до воїнів, які зараз обороняють батьківщину.

Також збірна провела хвилину мовчання на знак співчуття за загиблими та акцію "Peace for all".

Нагадаємо, що збірна України встановила рекорд за золотими медалями на зимових Паралімпіадах.

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