Паралімпійська збірна України розгромила Аргентину та вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу

Паралімпійська збірна України розгромила Аргентину та вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу

Паралімпійська збірна України з футболу пробилася до 1/4 фіналу планетарної першості. У своєму третьому матчі на турнірі "синьо-жовті" не залишили шансів команді Аргентини.

Після впевнених перемог над Іспанією (5:0) і Північною Ірландією (7:0) "синьо-жовті" зустрічалися з Аргентиною та знову виграли з розгромним рахунком - 5:1.

Аргентинці вийли вперед уже на 5-й хвилині поєдинку, проте українська команда відповіла одразу 5-ма результативними ударами.

Хет-триком за національну команду відзначився Іван Доненко, а ще по голу забили Віталій Романчук і Олег Лень.

Здобувши три перемоги із загальним рахунком 17:1, "синьо-жовті" посіли першу сходинку в групі D та вийшли до чвертьфіналу турніру. За путівку до півфіналу наша команда 9 травня позмагається з другою командою групи В, повідомляє офіційний сайт УАФ.

До слова, в складі паралімпійської збірної України з футболу виступають: Костянтин Симашко, Богдан Дембік, Іван Доненко, Ярослав Черниш, Артем Шеремет, Сергій Беденок, Станіслав Подольський, Артем Красильников, Віталій Трушев, Богдан Кулинич, Іван Шкварло, Віталій Романчук, Олег Лень. Тренери - Сергій Овчаренко і Тарас Дутко.

Нагадаємо, українська збірна серед гравців із вадами опорно-рухового апарату незмінно поверталася з медалями з 11-ти останніх світових форумів. Зокрема "синьо-жовті" є переможцями п'яти мундіалів (2001, 2003, 2009, 2013, 2017).

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