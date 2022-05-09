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Паралімпійська збірна України розтрощила чергового суперника та вийшла до півфіналу чемпіонату світу

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Паралімпійська збірна України розтрощила чергового суперника та вийшла до півфіналу чемпіонату світу

фото - instagram.com/ukraineparadeaflympic

Паралімпійська збірна України з футболу пробилася до 1/2 фіналу планетарної першості. У чвертьфіналі "синьо-жовті" розбили команду Ірландії.

Після впевнених перемог над Іспанією (5:0), Північною Ірландією (7:0) та Аргентиною (5:1) у груповому турнірі, які дозволили з першого місця вийти до 1/4 фіналу світової першості, наша команда за путівку до півфіналу зустрічалася з ірландцями.

Поєдинок завершився черговим блискучим тріумфом українців - 5:1.

"Синьо-жовті" забили аж 5 голів у ворота суперника, а пропустили лише один вже у компенсований час.

Україна – Ірландія – 5:1

Голи: Беденок, 37, Лень, 44, 53, Доненко, 45, Шкварло, 58  Шерідан, 60+2.

Півфінальний поєдинок чемпіонату світу за участю збірної України відбудеться 12 травня, повідомляє офіційний сайт УАФ.

До слова, в складі паралімпійської збірної України з футболу виступають: Костянтин Симашко, Богдан Дембік, Іван Доненко, Ярослав Черниш, Артем Шеремет, Сергій Беденок, Станіслав Подольський, Артем Красильников, Віталій Трушев, Богдан Кулинич, Іван Шкварло, Віталій Романчук, Олег Лень. Тренери - Сергій Овчаренко і Тарас Дутко.

Нагадаємо, українська збірна серед гравців із вадами опорно-рухового апарату незмінно поверталася з медалями з 11-ти останніх світових форумів. Зокрема "синьо-жовті" є переможцями п'яти мундіалів (2001, 2003, 2009, 2013, 2017).

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