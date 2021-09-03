Паралімпійські ігри-2020: повний розклад усіх змагань в інфографіці

XVI літні Паралімпійські ігри триватимуть в Токіо від 24 серпня до 5 вересня 2021 року.

24 серпня в Токіо стартували Паралімпійські ігри-2020. Змагання були перенесені на рік через пандемію коронавірусу.

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У них беруть участь 4400 спортсменів зі 168 країн світу. Вони змагаються у 22 видах спорту, в яких розіграють 540 комплектів нагород.

Україну на Іграх представляють 143 паралімпійці у 15 видах спорту.

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