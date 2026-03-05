Паралімпійські ігри-2026: хто транслює змагання в Україні, де дивитися

Паралімпіада-2026 / © Associated Press

Реклама

Від 6 до 15 березня в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо відбудуться зимові Паралімпійські ігри-2026.

На XIV зимовій Паралімпіаді розіграють 79 комплектів медалей у шести паралімпійських видах спорту — гірські лижі, лижні перегони, біатлон, сноубординг, хокей і керлінг.

Україна на Паралімпійських іграх-2026 виступить рекордним складом. Нашу країну представлять 35 спортсменів — 25 атлетів-паралімпійців та 10 спортсменів-гайдів.

Реклама

"Синьо-жовті" боротимуться за медалі у чотирьох видах спорту: біатлоні, лижних перегонах, гірськолижному спорті та сноубордингу.

Де в Україні дивитися Паралімпійські ігри-2026

В Україні офіційним транслятором зимових Паралімпійських ігор-2026 є Суспільне Мовлення.

Дивитися трансляції змагань можна на місцевих каналах Суспільного, а також телеканалі, сайті та YouTube-каналі Суспільне Спорт.

Зауважимо, що Суспільне відмовилося транслювати церемонію відкриття Паралімпіади-2026 на тлі бойкоту збірною України заходу через допущення російських і білоруських спортсменів під своїми прапорами.

Реклама

До бойкоту Україною церемонії відкриття Паралімпійських ігор-2026 уже доєдналися Польща, Чехія, Фінляндія, Латвія, Естонія, Нідерланди, Канада, Хорватія, Литва, Німеччина, Австрія, Румунія, Велика Британія та Франція.

Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.

Раніше повідомлялося, що МПК заборонив українським паралімпійцям використовувати форму з мапою України на Паралімпіаді-2026.