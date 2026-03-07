- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 205
- Час на прочитання
- 1 хв
Паралімпійські ігри-2026: усі медалісти України
Після першого змагального дня українські параатлети мають 6 медалей.
Від 6 до 15 березня в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо відбуваються зимові Паралімпійські ігри-2026.
Україна на XIV зимовій Паралімпіаді виступає рекордним складом. Нашу країну представляють 35 спортсменів — 25 атлетів-паралімпійців та 10 спортсменів-гайдів.
До вашої уваги список усіх українських медалістів Паралімпійських ігор-2026.
Всі медалі України на Паралімпіаді-2026
"Золото": Тарас Радь (парабіатлон, спринт, клас сидячи), Олександра Кононова (парабіатлон, спринт, клас стоячи), Олександр Казік (парабіатлон, спринт, з порушеннями зору).
"Срібло": Ярослав Решетинський (парабіатлон, спринт, з порушеннями зору).
"Бронза": Людмила Ляшенко (парабіатлон, спринт, клас стоячи), Анатолій Ковалевський (парабіатлон, спринт, з порушеннями зору).
Загалом на Паралімпіаді-2026 розіграють 79 комплектів медалей у шести паралімпійських видах спорту.
Після першого змагального дня Україна очолила медальний залік Паралімпійських ігор-2026. "Синьо-жовті" вже мають у своїй скарбничці шість нагород: три золоті, одну срібну та дві бронзові.
Нагадаємо, на минулій зимовій Паралімпіаді, яка відбулася 2022 року в Пекіні, збірна України посіла рекордно високе друге місце в медальному заліку. Тоді наші параатлети завоювали 29 нагород: 11 золотих, 10 срібних та 8 бронзових.
Раніше повідомлялося, що МПК заборонив українським паралімпійцям використовувати форму з мапою України на Паралімпіаді-2026.
Також ми розповідали, що російських спортсменів освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026.