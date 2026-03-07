ТСН у соціальних мережах

Паралімпійські ігри-2026: усі медалісти України

Після першого змагального дня українські параатлети мають 6 медалей.

Тарас Радь

Тарас Радь / Національний паралімпійський комітет України

Від 6 до 15 березня в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо відбуваються зимові Паралімпійські ігри-2026.

Україна на XIV зимовій Паралімпіаді виступає рекордним складом. Нашу країну представляють 35 спортсменів — 25 атлетів-паралімпійців та 10 спортсменів-гайдів.

До вашої уваги список усіх українських медалістів Паралімпійських ігор-2026.

Всі медалі України на Паралімпіаді-2026

"Золото": Тарас Радь (парабіатлон, спринт, клас сидячи), Олександра Кононова (парабіатлон, спринт, клас стоячи), Олександр Казік (парабіатлон, спринт, з порушеннями зору).

"Срібло": Ярослав Решетинський (парабіатлон, спринт, з порушеннями зору).

"Бронза": Людмила Ляшенко (парабіатлон, спринт, клас стоячи), Анатолій Ковалевський (парабіатлон, спринт, з порушеннями зору).

Загалом на Паралімпіаді-2026 розіграють 79 комплектів медалей у шести паралімпійських видах спорту.

Після першого змагального дня Україна очолила медальний залік Паралімпійських ігор-2026. "Синьо-жовті" вже мають у своїй скарбничці шість нагород: три золоті, одну срібну та дві бронзові.

Нагадаємо, на минулій зимовій Паралімпіаді, яка відбулася 2022 року в Пекіні, збірна України посіла рекордно високе друге місце в медальному заліку. Тоді наші параатлети завоювали 29 нагород: 11 золотих, 10 срібних та 8 бронзових.

Раніше повідомлялося, що МПК заборонив українським паралімпійцям використовувати форму з мапою України на Паралімпіаді-2026.

Також ми розповідали, що російських спортсменів освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026.

