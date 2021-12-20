Парашут зі своєї половини поля: вундеркінд "Реала" забив шикарний гол у матчі юнацьких команд (відео)

Парашут зі своєї половини поля: вундеркінд "Реала" забив шикарний гол у матчі юнацьких команд (відео)

Хаві Вільяр змусив говорити про себе футбольну Європу.

Півзахисник мадридського "Реала" Хаві Вільяр відзначився суперголом у матчі за юнацьку команду "вершкових" проти однолітків з "Райо Вальєкано".

18-річний талант "Королівського клубу" отримав м'яч на власній половині та, побачивши, що голкіпер вийшов далеко з воріт, вирішив пробити з 65-ти метрів. М'яч злетів у повітря та красивим парашутом опустився за комірець воротарю суперників, який виявився абсолютно безпорадним.

Javi Villar’s golazooooooooo with Juvenil A today.



WHAT A GOAL!! pic.twitter.com/hgFxQUXdJ0 — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) December 19, 2021

У коментарях під відео уболівальники захоплюються шедевром, а дехто навіть вважає, що він гідний претендувати на премію Пушкаша, яка щорічно вручається автору найкращого гола року.

Додамо, що Вільяр перебрався до "Реала" минулого літа. На його рахунку п'ять матчів за "вершкових" у Юнацькій лізі УЄФА, де мадридській команді довелося двічі зіграти проти донецького "Шахтаря".

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