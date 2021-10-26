Паризькі пристрасті: дружина зіркового футболіста зізналася, чому пробачила чоловіку зраду

Ванда Нара та Мауро Ікарді вирішили зберегти шлюб.

Дружина форварда ПСЖ Мауро Ікарді Ванда Нара пояснила, чому пробачила чоловіку подружню зраду. Нещодавно пара помирилася після того, як була не межі розлучення через любовні "походеньки наліво" 28-річного футболіста.

34-річна аргентинська модель поставила крапку в нашумілій історії відвертим зізнанням в Instagram.

"Фотографії, які я публікувала останні кілька місяців, показують, наскільки ми були щасливими. Те, що трапилося, мене сильно поранило. Щодня я вимагала Мауро подати документи на розлучення. Коли він зрозумів, що дороги назад немає, то сказав мені, що так не може продовжуватися, і якщо розлука - єдиний спосіб покласти край болю, то ми це зробимо. Ми пішли до адвоката. Через два дні Мауро погодився на всі умови і ми підписали угоду.

Наступного дня він написав мені те, що ніхто ніколи не писав: "Я віддав тобі все, і ти маєш усе. Сподіваюся, ти будеш щасливою, бо це зробить мене щасливим". І тут я зрозуміла щось: навіть маючи все, у мене нічого немає, якщо я не з ним.

Я впевнена, що погані часи, які ми пережили, зроблять нашу родину сильнішою. Важливо те, що в нас обох була свобода, яка могла покласти край нашій восьмирічній історії. Але, втомившись від сліз, ми знову вільно вибрали один одного. Я люблю тебе, Мауро", - написала Ванда, прикріпивши спільне фото з чоловіком.

instagram.com/wanda_icardi

Раніше ЗМІ повідомляли, що коханкою Ікарді була аргентинська модель, акторка і співачка Євгенія Суарес.

Нара й Ікарді одружилися 27 травня 2014 року. Ванда пішла до Мауро від іншого футболіста - Максі Лопеса .

. Від першого шлюбу у ексмоделі залишилося троє синів. Нинішньому чоловікові Нара народила двох дочок.

У 2015 році Ікарді звільнив свого агента, функції якого після цього стала виконувати його дружина.

instagram.com/wanda_icardi

instagram.com/wanda_icardi

instagram.com/wanda_icardi

instagram.com/wanda_icardi

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