Паркер дізнався свого наступного суперника: з ким битиметься претендент на пояс Усика

Володар тимчасового пояса WBO у надважкій вазі новозеландець Джозеф Паркер проведе бій з тимчасовим чемпіоном WBA британцем Фабіо Вордлі.

Поєдинок офіційно анонсувала промоутерська компанія Queensberry Promotions.

Бій між Паркером і Вордлі відбудеться 25 жовтня на арені O2 у Лондоні.

Зазначимо, що Паркер є обов'язковим претендентом на пояс WBO, яким володіє абсолютний чемпіон світу Олександр Усик.

Раніше WBO зобов'язала Усика провести захист титулу проти Паркера. Боксерам дали 30 днів, щоб домовитися про проведення поєдинку, але Олександр попросив відкласти переговори про бій з Джозефом через травму спини. WBO пішла назустріч українцю і надала йому відтермінування від переговорів, на який саме час – невідомо.

Нещодавно очільник WBO Густаво Олів'єрі повідомив, що титул Усика не стане вакантним щонайменше до кінця 2025 року.

Паркер востаннє виходив у ринг в лютому цього року, коли в другому раунді нокаутував конголезького боксера Мартіна Баколе. Спочатку новозеландець повинен був битися з Даніелем Дюбуа за пояс IBF, але за кілька днів до поєдинку британець знявся через вірусну інфекцію.

33-річний Паркер має 36 перемог (24 – нокаутом) і три поразки – від Ентоні Джошуа (2018), Ділліана Вайта (2018) та Джо Джойса (2022). Новозеландець володів титулом WBO у надважкій вазі, який завоював 2016-го у бою з Енді Руїсом, допоки не програв Джошуа в об'єднавчому поєдинку.

30-річний Вордлі має на своєму рахунку 19 перемог (18 – нокаутом) та одну нічию. Востаннє він виходив на ринг у червні цього року, нокаутувавши в 10-му раунді австралійця Джастіса Гані.