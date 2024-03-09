Паркер двічі побував у нокдауні, але здолав Чжилея і став новим тимчасовим чемпіоном WBO (відео)

Новозеландський надважковаговик Джозеф Паркер переміг китайця Чжана Чжилея у поєдинку за звання тимчасового чемпіона за версією WBO, який відбувся в андеркарді бою Джошуа – Нганну.

Боксери зійшлся у ніч проти 9 березня в саудівському Ер-Ріяді. На старті поєдинку китаєць володів перевагою і навіть відправив новозеланця в нокдаун у третьому раунді.

Джозеф знайшов сили піднятися та вирівняти ситуацію, але у восьмому раунді знову опинився на канвасі.

Незважаючи на це, Паркер продовжив бій і в заключних чотирьох раундах перевершував свого суперника. У підсумку судді роздільним рішенням віддали перемогу саме Джозефу – 113:113, 114:112, 115:111.

Таким чином Паркер став новим тимчасовим чемпіоном світу в надважкій вазі за версією WBO.

Огляд бою Чжилей – Паркер

32-річний Паркер здобув свою 35-ту перемогу (23 – нокаутом) на професійному рингу. Також у його пасиві три поразки.

40-річний Чжилей зазнав другої поразки в кар'єрі. Також у його послужному списку 26 перемог (21 – нокаутом) і одна нічия.

Нагадаємо, у головному поєдинку боксерського вечора в Ер-Ріяді колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа у другому раунді ефектно знищив ексчемпіона UFC Френсіса Нганну.

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