Паркер пояснив, що потрібно робити в ринзі для перемоги над Усиком

Джозеф Паркер / © Associated Press

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Обов'язковий претендент на пояс WBO в надважкій вазі Джозеф Паркер поділився думками про можливий бій з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком.

"Усик – майстерний боксер і дуже технічний. У нього високий боксерський інтелект. Потрібно тиснути на нього і відповідати на його удари.

Він багато б'є, тож ти повинен бути у чудовій формі, мати хорошу витривалість і здатність витримувати цей темп від першого до останнього раунду", – сказав Паркер у коментарі для SecondsOut.

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Зазначимо, що Усику після перемоги в реванші над британцем Даніелем Дюбуа вже призначили обов'язковий захист титулу WBO проти Паркера. Українцю та новозеландцю дали 30 днів, щоб домовитися про проведення поєдинку, інакше буде призначено промоутерські торги.

Якщо Усик відмовиться битися з Паркером, то пояс WBO стане вакантним і Олександр втратить звання абсолютного чемпіона світу.

Нагадаємо, у ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

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Після перемоги Усика над Дюбуа в реванші Паркер піднявся в ринг і викликав українця на бій. Олександр відповів, що зараз просто хоче відпочити.