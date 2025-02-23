Паркер у другому раунді ефектно нокаутував африканця, який обіцяв "вирубити" Усика (відео)

22 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбувся бій між тимчасовим чемпіоном за версією WBO у надважкій вазі Джозефом Паркером і конголезьким боксером Мартіном Баколе, який завершився перемогою новозеландця нокаутом вже у другому раунді.

Баколе погодився вийти в ринг проти Паркера на короткій звістці. Він замінив володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа, який за кілька днів до поєдинку знявся через вірусну інфекцію.

Після "пристрілки" в стартовому раунду вже у другій трихвилинці Паркер спіймав Баколе потужним оверхендом, внаслідок чого той похитнувся і упав на канвас. Африканець знайшов сили підвестися на ноги, але рефері вирішив, що він уже неспроможний продовжувати бій.

Таким чином, Паркер успішно захистив пояс тимчасового чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBO.

Огляд бою Паркер – Баколе

Додамо, що раніше Баколе зробив кілька гучних заяв, зокрема пригрозив "вирубити" володаря титулів WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександра Усика. За словами африканця, він нокаутує українця у шостому раунді, якщо такий поєдинок відбудеться.

У послужному списку 33-річного Паркера 36 перемог (24 – нокаутом) і три поразки – від Джошуа (2018), Ділліана Вайта (2018) та Джо Джойса (2022). Джозеф володів титулом WBO у надважкій вазі, який завоював 2016-го у бою з Енді Руїсом, допоки не програв Джошуа в об'єднавчому поєдинку.

31-річний Баколе на професійному рингу Баколе провів 23 поєдинки, в яких здобув 21 перемогу (16 – нокаутом) і двічі програв. Першої поразки він зазнав у жовтні 2018 року від американця Майкла Хантера, якого Усик переміг ще 2017-го, коли виступав у крузервейті.

Нагадаємо, переможець бою Дюбуа – Паркер мав стати наступним суперником Усика. Про це український боксер сам нещодавно заявив, виявивши бажання знову стати абсолютним чемпіоном світу в хевівейті. Після того, як поєдинок британця з новозеландцем зірвався, Олександр підтвердив, що і надалі хоче битися з Дюбуа.

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