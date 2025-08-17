ТСН у соціальних мережах

210
2 хв

Паркер відреагував на прохання Усика відтермінувати обов'язковий захист титулу WBO

Новозеландець оцінив ситуацію з потенційним поєдинком проти українця.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Джозеф Паркер

Джозеф Паркер / © Associated Press

Володар тимчасового пояса WBO у надважкій вазі Джозеф Паркер прокоментував прохання абсолютного чемпіона світу в хевівейті Олександра Усика відтермінувати їхні переговори щодо бою через травму.

"Я хочу, щоб наступний бій був з Усиком. Я знаю, що він заслуговує на цей час, щоб відновитися і відпочити із сім'єю. Коли він буде готовий, я з радістю розпочну переговори і побачимо, чи зможемо ми організувати бій.

Є відстрочка, щоб виграти більше часу через травму, і сподіваюся, коли він вирішить повернутися, тоді ми зможемо домовитися. Якщо нам вдасться це зробити, це буде чудово", – сказав Паркер в інтерв'ю talkSPORT Boxing.

За інформацією BoxingScene, Усик попросив збільшити термін переговорів щодо організації поєдинку з Паркером через давню травму спини.

Зазначимо, що 24 липня Всесвітня боксерська організація (WBO) санкціонувала бій між Усиком і Паркером. Українцю та новозеландцю дали 30 днів, щоб домовитися про проведення поєдинку, інакше буде призначено промоутерські торги.

Якщо Усик відмовиться битися з Паркером, то пояс WBO стане вакантним і Олександр втратить звання абсолютного чемпіона світу.

Нагадаємо, у ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Даніеля Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

У послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

Паркер востаннє виходив у ринг в лютогому цього року, коли в другому раунді нокаутував конголезького боксера Мартіна Баколе. Спочатку новозеландець повинен був битися з Дюбуа за пояс IBF, але за кілька днів до поєдинку британець знявся через вірусну інфекцію.

33-річний Паркер має 36 перемог (24 – нокаутом) і три поразки – від Ентоні Джошуа (2018), Ділліана Вайта (2018) та Джо Джойса (2022). Новозеландець володів титулом WBO у надважкій вазі, який завоював 2016-го у бою з Енді Руїсом, допоки не програв Джошуа в об'єднавчому поєдинку.

Раніше повідомлялося, що Паркер під легендарний хіт оригінально викликав Усика на бій.

