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Паркер викликав на бій Усика після перемоги в реванші з Дюбуа – що відповів українець (відео)
Новозеландець хоче стати наступним суперником українського чемпіона.
Тимчасовий володар титулу WBO у надважкій вазі Джозеф Паркер викликав на бій абсолютного чемпіона світу Олександра Усика після перемоги українця в поєдинку-реванші з Даніелем Дюбуа.
Новозеландський боксер після завершення реваншу Усик – Дюбуа піднявся в ринг і сказав Олександру, що хоче стати наступним його суперником.
Українець відповів, що не знає, чи проведе бій з Паркером, а зараз просто бажає відпочити.
"Чудова робота, Олександре. Відпочинь, скоро побачимось", – написав Паркер, опублікувавши відео з Усиком у соцмережі X.
Також 33-річний Паркер висловився про перемогу Усика в реванші з Дюбуа.
"Було чудово бачити, як він переміг і став абсолютним чемпіоном світу. Я чекатиму на свою можливість і подивлюсь, чи дасть він мені шанс. Сподіваюся, ми зможемо поділити ринг і провести великий бій.
Він – винятковий боєць, дуже сильний, завжди тримає в напрузі. Цей бій був справді видовищним. Я сидів на краєчку свого місця і думав: "Що ж буде далі?"
Тепер нам потрібно скласти план. Я повинен вийти в ринг і битися. Я чекав надто довго", – сказав Паркер у коментарі Pro Boxing Fans.
У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.
На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.
Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.
Тепер у послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.
Після перемоги над Дюбуа в реванші українець назвав потенційних суперників для свого наступного бою.
Також Усик провів дуель поглядів з блогером Джейком Полом, висловивши готовність провести поєдинок за правилами ММА.