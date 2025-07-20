Паркер викликав на бій Усика після перемоги в реванші з Дюбуа – що відповів українець (відео)

Олександр Усик / @leighdawneysportpix @queensberrypromotions

Реклама

Тимчасовий володар титулу WBO у надважкій вазі Джозеф Паркер викликав на бій абсолютного чемпіона світу Олександра Усика після перемоги українця в поєдинку-реванші з Даніелем Дюбуа.

Новозеландський боксер після завершення реваншу Усик – Дюбуа піднявся в ринг і сказав Олександру, що хоче стати наступним його суперником.

Українець відповів, що не знає, чи проведе бій з Паркером, а зараз просто бажає відпочити.

Реклама

"Чудова робота, Олександре. Відпочинь, скоро побачимось", – написав Паркер, опублікувавши відео з Усиком у соцмережі X.

Також 33-річний Паркер висловився про перемогу Усика в реванші з Дюбуа.

"Було чудово бачити, як він переміг і став абсолютним чемпіоном світу. Я чекатиму на свою можливість і подивлюсь, чи дасть він мені шанс. Сподіваюся, ми зможемо поділити ринг і провести великий бій.

Він – винятковий боєць, дуже сильний, завжди тримає в напрузі. Цей бій був справді видовищним. Я сидів на краєчку свого місця і думав: "Що ж буде далі?"

Реклама

Тепер нам потрібно скласти план. Я повинен вийти в ринг і битися. Я чекав надто довго", – сказав Паркер у коментарі Pro Boxing Fans.

У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

Реклама

Тепер у послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

Після перемоги над Дюбуа в реванші українець назвав потенційних суперників для свого наступного бою.

Також Усик провів дуель поглядів з блогером Джейком Полом, висловивши готовність провести поєдинок за правилами ММА.