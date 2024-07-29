Партизан – Динамо: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів

У першому поєдинку кияни знищили сербський клуб з рахунком 6:2.

У середу, 31 липня, "Динамо" зіграє із сербським "Партизаном" у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Партизан" у сербській столиці Белграді. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

У першому матчі, який відбувся 23 липня у польському Любліні, "Динамо" знищило "Партизан" з рахунком 6:2 .

Де дивитися матч Партизан – Динамо

На території України поєдинок "Партизан" – "Динамо" у прямому ефірі покажуть телеканали 2+2, Динамо TV, офіційний Youtube-канал "біло-синіх", а також Youtube-канал FootballHub.

Крім того, гру можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Онлайн-відеотрансляція матчу "Партизан" – "Динамо" також буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Партизан – Динамо

За оцінками українського ліцензійного букмекера Favbet, фаворитом поєдинку є "Динамо". На перемогу команди Олександра Шовковського приймаються ставки з коефіцієнтом 1,77. Нічия – 3,90. Виграш "Партизана" – 4,40.

Переможець двоматчевого протистояння "Динамо" – "Партизан" у третьому раунді відбору Ліги чемпіонів позмагається з шотландським "Рейнджерс", а переможений у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи зустрінеться з тим, хто програє в парі "Лугано" (Швейцарія) – "Фенербахче" (Туреччина).

Нагадаємо, "Динамо" скасувало всі двосторонні заходи перед першим матчем з "Партизаном" через участь сербського клубу у товариському турнірі в Москві на початку липня цього року. Також перед початком гри футболісти киян не потисли руки гравцям белградців.

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