Партизан – Динамо: онлайн-відеотрансляція матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів

Дивіться у прямому ефірі другий поєдинок "біло-синіх" проти віцечемпіона Сербії.

У середу, 31 липня, "Динамо" зіграє із сербським "Партизаном" у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Партизан" у Белграді. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

У першому матчі, який відбувся 23 липня у польському Любліні, "Динамо" знищило "Партизан" з рахунком 6:2 .

Переможець двоматчевого протистояння "Динамо" – "Партизан" у третьому раунді відбору Ліги чемпіонів позмагається з шотландським "Рейнджерс", а переможений у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи зустрінеться з тим, хто програє в парі "Лугано" (Швейцарія) – "Фенербахче" (Туреччина).

Зазначимо, що "Динамо" скасувало всі двосторонні заходи перед першим матчем з "Партизаном" через участь сербського клубу у товариському турнірі в Москві на початку липня цього року. Також після виходу на поле футболісти киян не потисли руки гравцям белградців.

До вашої уваги пряма відеотрансляція поєдинку-відповіді між українським і сербським клубами.

Відеотрансляція матчу Партизан – Динамо

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