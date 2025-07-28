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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Партизан – Олександрія: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь кваліфікації Ліги конференцій

Перший поєдинок завершився поразкою срібного призера чемпіонату України.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Олександрія" – "Партизан"

"Олександрія" – "Партизан" / © ФК Олександрія

У четвер, 31 липня, "Олександрія" зіграє із сербським "Партизаном" у матчі-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на домашньому стадіоні "Партизана" у Белграді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Перша зустріч між цими командами відбулася у польському Катовіце та завершилася поразкою срібного призера чемпіонату України з рахунком 0:2.

Де дивитися матч Партизан – Олександрія

Матч "Партизан" – "Олександрія" у прямому ефірі транслюватиме платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Ставки букмекерів на матч Партизан – Олександрія

Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають сербський клуб. На перемогу "Партизана" можна поставити з коефіцієнтом 1,79. Нічия – 3,55. Виграш олександрійців – 4,45.

На підсумок двоматчевого протистояння аналітики ставки не приймають, оскільки взагалі не сумніваються у виході белградців до наступної стадії.

Переможець двоматчевої дуелі вийде до 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій, де позмагається з переможеним пари "Мітьюлланд" (Данія) – "Гіберніан" (Шотландія). У першому поєдинку між цими командами була зафіксована нічия 1:1. Той, хто програє, вилетить з єврокубків.

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