"Пасує стиль": тренер Вайлдера пояснив, чому колишній чемпіон здолає Усика

Малік Скотт вірить у успіх свого підопічного.

Малік Скотт, тренер колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Деонтея Вайлдера, прокоментував можливий поєдинок свого підопічного з чинним володарем титулів WBA, WBO та IBF Олександром Усиком.

Фахівець впевнений, що Деонтей має перевагу над українцем, адже стиль Олександра дозволить йому маневрувати у рингу.

"Я абсолютно вірю, що стиль Усика пасує Деонтею, щоб донести бомбу. Я ніколи не бачив, щоб Олександра хтось бив із міццю Уайлдера протягом усього бою.

Єдиним, хто добре потрапляв по Усику, був Мурат Гассієв. Росіянин дуже хороший панчер. Але того вечора Олександр був для нього проблемою», - наводить слова Скотта Boxing News 24.

В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. В останньому бою Усик завоював чемпіонські пояси WBO, WBA, IBF та IBO у поєдинку проти британця Ентоні Джошуа, який відбувся 25 вересня.

Ф'юрі, у свою чергу, у своєму останньому поєдинку нокаутував Деонтея Вайлдера. 35-річний боксер зазнав другої поразки в кар'єрі. У своєму попередньому бою в лютому 2020 року американець також програв Ф'юрі нокаутом і втратив пояс WBC.

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