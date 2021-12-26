"Патріот не лише України": ексчемпіон світу висловився про скандал з прапором Ломаченка

"Патріот не лише України": ексчемпіон світу висловився про скандал з прапором Ломаченка

В'ячеслав Сенченко вважає, що Василю варто було святкувати перемогу з двома прапорами.

Відомий український боксер, колишній чемпіон світу у напівсередній вазі В'ячеслав Сенченко прокоментував скандальний вчинок свого співвітчизника Василя Ломаченка відсвяткувати в ринзі перемогу над ганцем Річардом Коммі з прапором рідного міста - Білгород-Дністровського, а не України.

Також читайте Знаменитий американський боксер оцінив шанси Ломаченка стати абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі

"Якось я вже ділився думкою на цю тему. Я вважаю, що якщо ти виходиш на міжнародну арену... Це ж не чемпіонат України, де кожен своє місто представляє. Це бій за звання чемпіона світу, де ми представляємо свою країну. Однозначно, мав бути прапор України в нього на плечах.

Ломаченко - патріот не лише України. Він любить своє місто, я це підтримую. Могли взяти прапор міста та прапор країни. Не знаю, може хтось із команди пропустив цей момент. Вважаю, що прапор України мав бути, або ж два прапори", - сказав Сенченко в інтерв'ю YouTube-каналу Два Боковых.

Раніше ТСН Проспорт писав, що появу Ломаченка в ринзі без прапора України жорстко засудили фанати та відомі спортсмени, серед яких Володимир Кличко та Сергій Стаховський.

Ломаченко переміг Коммі одноголосним рішенням суддів - 117:110, 119:108, 119:108. Українець завоював другорядний пояс інтерконтинентального чемпіона у легкій вазі за версією WBO.

Для Ломаченка це був другий вихід на ринг після поразки від Теофімо Лопеса у жовтні минулого року, коли Василь втратив свої чемпіонські титули. Загалом українець провів 18 поєдинків у профі: 16 перемог (11 - нокаутом) та 2 поразки.

Читайте також:

"Він же не вийшов із прапором Росії": відомий український боксер заступився за Ломаченка

Новий скандал: Ломаченко відповів хейтерам віршем російського поета, який підтримав анексію Криму

"Є - бджоли, а є - мухи": промоутер Усика розповів про свідомість щодо скандалу з прапором Ломаченк