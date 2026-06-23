Пауза на дві години: на ЧС-2026 матч вперше перервали через блискавку

Франція — Ірак / © Associated Press

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У ніч проти 23 червня на чемпіонаті світу-2026 з футболу було зіграно найдовший матч на турнірі — поєдинок між збірними Франції та Іраку перервали через зливу і загрозу блискавки.

Майже одразу після завершення першого тайму диктор на стадіоні "Lincoln Financial Field" в американському місті Філадельфія повідомив, що початок другої половини зустрічі буде відкладено через погодні умови.

Франція — Ірак / © Associated Press

Франція — Ірак / © Associated Press

Франція — Ірак / © Associated Press

Франція — Ірак / © Associated Press

Причиною призупинення матчу стали особливі правила безпеки у США, які неодноразово обговорювали ще до старту турніру.

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У разі фіксації блискавки або іншої електричної активності в межах восьми миль (близько 13 км) від стадіону без повністю закритого даху матч необхідно призупинити щонайменше на пів години. Якщо за цей час нових розрядів не буде зафіксовано, поєдинок можуть поновити одразу після готовності команд. Проте будь-яка нова електрична активність упродовж цього періоду автоматично запускає новий 30-хвилинний відлік.

Ба більше, поєдинок доведеться зупинити знову, якщо блискавку зафіксують у зазначеному радіусі навіть щойно після відновлення гри.

Через це початок другого тайму матчу Франція — Ірак переносили ще кілька разів.

Франція — Ірак / © Associated Press

Зрештою команди повернулися на поле лише через дві години та дограли поєдинок, який таким чином тривав майже чотири години.

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Французи розгромили Ірак з рахунком 3:0. Дублем у складі "Ле Бле" відзначився Кіліан Мбаппе, ще один гол забив Усман Дембеле.

Франція — Ірак / © Associated Press

У стартовому турі цієї групи Франція здолала Сенегал (3:1), а Норвегія розбила Ірак (4:1).

В іншому поєдинку 2-го туру квартету I норвежці з дублем Ерлінга Голанда здолали сенегальців (3:2).

Після другого туру Франція та Норвегія (по 6 очок) забезпечили собі вихід до плейоф. Сенегал та Ірак поки що залишаються без залікових балів.

У заключному третьому турі Франція зіграє з Норвегією, а Ірак позмагається із Сенегалом. Обидва поєдинки відбудуться 26 червня, о 22:00 за київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

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