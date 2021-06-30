Пав рекорд Платіні: герой збірної України увійшов до історії Чемпіонатів Європи

Досягнення нападника "синьо-жовтих" буде складно перевершити.

Гол форварда збірної України Артема Довбика в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 з національною командою Швеції увійшов до історії.

Результативний удар 24-річного нападника "синьо-жовтих" став найпізнішим переможним в історії Чемпіонатів Європи. М'яч після удару Довбика перетнув лінію шведських воріт на часовій позначці 120:37.

Українець побив рекорд, який тримався від 1984 року. Тоді легендарний француз Мішель Платіні приніс своїй команді перемогу в матчі континентальної першості з Португалією голом, коли годинник на руці судді показували 118:53.

Гол у ворота Швеції став першим для Довбика в іграх за збірну.

У чвертьфіналі збірна України зіграє з Англією.

Поєдинок Україна - Англія відбудеться в суботу, 3 липня, на "Стадіо Олімпіко" в Римі. Початок зустрічі - о 22:00.

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