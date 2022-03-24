Павелко: Для всієї збірної України наші воїни – герої, і подумки вони з ними на передовій

Павелко: Для всієї збірної України наші воїни – герої, і подумки вони з ними на передовій

Президент УАФ навідався до поранених захисників України.

Президент УАФ Андрій Павелко відвідав поранених військовослужбовців у дніпровському військовому госпіталі. У гості до захисників також завітав перший віцепрезидент УАФ Вадим Костюченко.

Під час відвідин Андрій Павелко організував для воїнів відеозв’язок із гравцями національної збірної України Андрієм Пятовим, Андрієм Ярмоленком, Олександром Зінченком і Русланом Малиновським.

"Із першого дня повномасштабного вторгнення російських фашистів в Україну гравці національної збірної об’єдналися заради потужної всебічної підтримки наших збройних сил. Мобілізація навколо захисту України мільйонів уболівальників по всьому світу, регулярні звернення до керівників інших держав, фінансова допомога, медикаменти, гуманітарні вантажі — усе для наших воїнів. Для всіх збірників наші воїни — герої, і подумки вони з ними на передовій. Вони відверто про це казали під час відеозв’язку, який я організував їм із пораненими військовими в госпіталі Дніпра. Усіх, хто зі зброєю захищає Україну, вони вважають справжніми героями й пишаються ними", — наводить слова Павелка офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, що футболісти "Динамо" Київ відвідали одну з лікарень, щоб особисто потиснути руки пораненим українським військовим.

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