Пекельні розбірки у Хмельницькому: матч Першої ліги закінчився масовою бійкою (відео)

Новий скандал у другому за силою футбольному дивізіоні країни.

Поєдинок 11-го туру Першої ліги між "Поділлям" та "Олімпіком" завершився масовою штовханиною та бійкою за участю футболістів і тренерів.

Донецький клуб вирвав гостьову перемогу (1:0) в Хмельницькому на 90+6 хвилині. У другому таймі господарі двічі відправляли м'яч у ворота суперника, однак обидва голи були скасовані арбітром через офсайд і гру рукою відповідно.

Після фінального свистка футболісти "Поділля" побігли до головного рефері, щоб висловити йому претензії щодо суддівства. Гравці "Олімпіка" спробували захистити арбітра, але в результаті конфлікт переріс у масову колотнечу та бійку.

Невдовзі команди залишили поле, але сутички між гравцями і представниками тренерського штабу продовжилися в підтрибунному приміщенні. У підсумку арбітр вже після закінчення матчу показав червоні картки воротарю "Олімпіка" Владиславу Рибаку та захиснику Івану Білому.

Зазначимо, що на трибунах стадіону в Хмельницькому під час поєдинку та після фінального свистка гучно лунали образливі висловлювання на адресу арбітра - фанати "Поділля" переконані, що їхню команду засудили.

"Поділля" з 13 очками посідає 9-те місце в турнірній таблиці Першої ліги.

"Олімпік" (14 балів) розташувався на 7-й сходинці.

Лідирує в Першій лізі харківський "Металіст", маючи відрив 7 очок від "Кривбасу".

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що фанати "Кривбасу" загрозливо обматюкали футболістів після невдалого матчу (відео 18+).

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