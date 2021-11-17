Пекін жорстко посилив правила в'їзду на тлі підготовки до зимової Олімпіади

Пекін жорстко посилив правила в'їзду на тлі підготовки до зимової Олімпіади

Водночас показник захворюваності у Китаї залишається значно нижчим, ніж у більшості країн.

У Пекіні від середи, 17 листопада, посилили правила в'їзду, змусивши відвідувачів китайської столиці пред'являти негативні результати тестів на COVID-19 і різко скоротивши внутрішні перевезення.

Про це повідомляє AFP.

Зазначається, що відповідне рішення місцева влада ухвалила на тлі підготовки до зимових Олімійських ігор-2022, до початку яких залишилося менше ста днів.

"Пекін є столицею і має міцні регіональні та міжнародні зв'язки. Вірус не повинен потрапити і поширюватися Пекіном", - заявив речник міста Сюй Хецзянь.

Відтепер усі гості зобов'язані демонструвати під час в'їзду до столиці негативний результат COVID-тесту, отриманий впродовж 48 годин.

Окрім того, рейси з китайських районів підвищеного ризику скасували або обмежили однією поїздкою на день із обмеженою місткістю.

Нові обмеження також вимагають від понад 30 тисяч людей, які працюють з імпортом холодового ланцюга у місті, що три дні здавати тести на коронавірус.

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Водночас показник захворюваності у Китаї залишається значно нижчим, ніж у більшості країн. Так, у середу, 17 листопада, у КНР зареєстрували всього вісім випадків зараження коронавірусом.

Зимова Олімпіада відбудеться у Пекіні в період від 4 до 20 лютого. За попередніми оцінками, 2,9 тис. спортсменів повинні будуть пройти повну вакцинацію або ж піти на 21-денний карантин після прибуття. До того ж, усіх учасників змагань щодня перевірятимуть на коронавірус.

Від березня минулого року Китай запровадив надзвичайно суворий прикордонний контроль, розділивши сім'ї та залишивши чималу кількість громадян без можливості повернутися на роботу за межами країни.

Цьогоріч правила пом'якшилися, однак тим, хто в'їжджає до країни, як і раніше, необхідно пройти тижневий карантин у готелях, моніторинг та тестування.

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