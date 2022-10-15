Пенальті, автогол і вилучення: "Металіст 1925" розписав бойову нічию з одним із аутсайдерів УПЛ

Харківський клуб двічі вів у рахунку, але не втримав перемогу.

"Металіст 1925" і "Львів" поділили очки в матчі 7-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні "Колос" у Ковалівці завершився внічию - 2:2 .

Уже на 5-й хвилині зустрічі харків'яни повели в рахунку - Ярослав Мартинюк реалізував пенальті. На 8-й хвилині львів'яни відповіли - голом відзначився Владислав Бугай.

До перерви номінальні господарі знову змогли вийти вперед. На 22-й хвилині точний удар до свого активу заніс Ростислав Русин. Проте для перемоги цього виявилося замало - на 66-й хвилині автогол захисника харківського клубу Микити Безуглого дозволив львівській команді вирвати нічию.

Зазначимо, що за декілька хвилин до кінця основного часу "Металіст 1925" залишився в меншості - Мартинюк заробив другу жовту картку, яка перетворилася для нього на червону.

Металіст 1925 Львів: турнірне становище після матчу

Після цього матчу "Металіст 1925" з 9 балами посідає 9-ту сходинку в турнірній таблиці УПЛ. "Львів" має 5 залікових очок і йде 12-м.

У наступному турі харків'яни 19 жовтня прийматимуть "Минай", а львівський колектив днем раніше зустрінеться з "Вересом".

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