Пенальті після фінального свистка: іспанський гранд вилетів з Ліги чемпіонів у матчі з шаленою кінцівкою (відео)

Поєдинок між "Атлетіко" та "Баєром" запам'ятався просто вогняною розв'язкою.

Матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між мадридським "Атлетіко" та леверкузенським "Баєром" точно увійде до історії найпрестижнішого єврокубку.

Напружений поєдинок потішив нейтральних уболівальників не лише своєю результативністю, а й неймовірною кінцівкою.

Команді Дієго Сімеоне обов'язково потрібно було перемагати в цій зустрічі, щоб зберегти шанси на плейоф Ліги чемпіонів. У першому таймі гості двічі забили у ворота "матрацників" - відзначилися Мусса Діабі і Каллум Хадсон-Одої. Мадридці відповіли лише голом Янніка Карраско.

Після перерви Родріго де Пауль красивим обвідним ударом зрівняв рахунок, але нічия абсолютно на влаштовувала господарів, тому "Атлетіко" продовжував тиснути на ворота суперника.

Після останньої атаки "матрацників", яка не увінчалася успіхом, головний арбітр матчу Клеман Тюрпен дав фінальний свисток. Проте це був ще не кінець. Відеоасистент порадив переглянути заключний ігровий епізод і рефері, скориставшись системою VAR, призначив пенальті у ворота "Баєра" за гру рукою захисника П'єро Інкап'є.

Відтак, команди повернулися на поле. Карраско взявся виконувати одинадцятиметровий. Але його удар з позначки відбив воротар "фармацевтів" Лукаш Градецкі, добивання Сауля Ньїгеса прийняла на себе поперечина, а третю спробу від Рейнілдо

заблокував все той же Карраско. "Атлетіко" драматично вилетів з Ліги чемпіонів.

Відеоогляд матчу "Атлетіко" - "Баєр"

В іншому матчі цієї групи бельгійський "Брюгге" вдома розгромно програв португальському "Порту" - 0:4.

португальському "Порту" - 0:4. Після 5-ти турів "Брюгге" (10 очок) і "Порту" (9) забезпечили собі участь у плейоф Ліги чемпіонів. "Атлетіко" (5) та "Баєр" (4) в останньому турі заочно позмагаються за путівку до Ліги Європи.

Матчі заключного 6-го туру ЛЧ відбудуться 1 листопада: "Порту" - "Атлетіко", "Баєр" - "Брюгге".

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