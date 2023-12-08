Пенальті за гру дупою та гол-шедевр: "Шахтар" із суддівським скандалом обіграв "Верес" в УПЛ (відео)

"Шахтар" здолав "Верес" у матчі 17-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 2:0 .

Донецький клуб вийшов вперед на 14-й хвилині зустрічі. Півзахисник "гірників" Дмитро Криськів прострілив з правого флангу штрафного, а захисник "Вереса" Жуліо Сезар зрізав м'яч у власні ворота.

Тож на перерву команди пішли за мінімальної переваги "помаранчево-чорних".

А на старті другого тайму в матчі стався скандальний епізод – на 49-й хвилині після удару від вінгера "Шахтаря" Олександра Зубкова м'яч влучив у п'яту точку оборонцю рівненської команди Євгену Шевченку, але головна арбітриня Катерина Монзуль призначила пенальті у ворота "Вереса" нібито за гру рукою.

Не допоміг правильно розібратися в цьому моменті й відеоасистент VAR, підтвердивши рішення Монзуль щодо 11-метрового. До м'яча підійшов Зубков, але голкіпер "Вереса" Євген Паст відбив його удар з позначки. На добиванні зіграв Данило Сікан і відправив м'яч до сітки, проте гол було скасовано через те, що форвард "Шахтаря" зарано почав вбігати до чужого штрафного майданчика під час виконання пенальті.

На 69-й хвилині підопічні Маріно Пушича таки забили другий гол. Зубков розкішим ударом з-за меж штрафного закрутив м'яч у дальню "дев'ятку".

Огляд матчу "Шахтар" – "Верес"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Шахтар" (31 очко) посідає четверте місце в УПЛ та впритул підібрався до лідерів чемпіонату. Наразі "гірників" випереджають "Дніпро-1" (34), "Кривбас" (33, матч у запасі) та "Полісся" (32), проте у донеччан є два поєдинки у запасі. "Верес" (12 очок, гра в запасі) йде в зоні перехідних зустрічей.

На цьому для "Шахтаря" і "Вереса" перша частина чемпіонату завершена. Після зимової перерви турнір поновиться 24 лютого (базова дата). У середу, 13 грудня, донецький клуб зіграє з "Порту" в заключному матчі групового раунду Ліги чемпіонів – перемога виведе "гірників" до плейоф найпрестижнішого єврокубка.

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