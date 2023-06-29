Перебрався від Мудрика до Зінченка: зірка "Челсі" став гравцем "Арсенала"

Нападник "Челсі" Кай Гаверц перейшов до "Арсенала".

Про трансфер 24-річного німця пресслужба "гармашів" повідомила на офіційному сайті клубу.

Гаверц підписав з "Арсеналом" контракт на п'ять років, до літа 2028-го. У складі "канонірів" він гратиме під 29-м номером.

За перехід футболіста німецької збірної "Арсенал" заплатив "Челсі" 70 мільйонів євро.

We keep moving forward.​



Kai Havertz is a Gunner ❤️ pic.twitter.com/76j5BStw9e — Arsenal (@Arsenal) June 28, 2023

Це перший трансфер "Арсенала" у нинішнє міжсезоння і другий найдорожчий в історії клубу. Більше платилили лише "Ліллю" за Ніколя Пепе (70 млн фунтів 2019 року).

"Челсі" придбав Гаверца 2020 року у німецького "Баєра" за 80 мільйонів євро. За цей час він провів 132 матчі за "синіх", у яких відзначився 32 голами та 15 асистами.

Саме його гол приніс "пенсіонерам" перемогу над "Манчестер Сіті" у фіналі Ліги чемпіонів-2020/21. Кай також виграв із "синіми" Суперкубок УЄФА і Клубний чемпіонат світу.

Минулого сезону Гаверц зіграв 47 матчів за "Челсі" у всіх турнірах, відзначився 9 голами та одним асистом.

За збірну Німеччини новачок "Арсенала" виступає від 2018 року. На його рахунку 13 голів у 37 матчах у футболці національної команди.

Таким чином, Гаверц, який був одноклубником українця Михайла Мудрика у "Челсі", тепер гратиме за "Арсенал" разом з іншим нашим співвітчизником – Олександром Зінченком.

Раніше повідомлялося, що "Манчестер Сіті" оголосив про трансфер ще одного зіркового футболіста "Челсі" – півзахисника Матео Ковачича.

Читайте також:

Став одноклубником володаря "Золотого м'яча": зірка "Челсі" перебрався до Саудівської Аравії

Трансферна бомба: "Барселона" оголосила про підписання капітана "Манчестер Сіті"

Грандіозне возз'єднання: капітан "Барселони" став одноклубником Мессі в США