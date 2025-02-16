Перебував у розшуку: у ТЦК пояснили, чому затримали баскетболіста збірної України

Волинський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки прокоментував ситуацію із затриманням баскетболіста баскетболіста "Дніпра" та збірної України Володимира Конєва.

35-річний Конєв не зміг виїхати за кордон щоб допомогти національній команді у вирішальних матчах кваліфікації Євробаскету-2025. Президент БК "Дніпро" Валерій Кондратьєв повідомляв, що гравця, який мав бронювання від мобілізації, з невідомих причин затримали та доправили до луцького ТЦК для з'ясування обставин.

Пізніше Кондратьєв проінформував, що ситуація з Конєвим вирішилася, проте гравець повертається до Дніпра і не візьме участь у прийдешніх поєдинках збірної України.

Волинський обласний ТЦК та СП на своїй сторінці у Facebook виступив з коментарем щодо резонансного затримання баскетболіста. Там повідомили, що Конєв перебував у розшуку як порушник військового обліку, оскільки вчасно не з'явився за повісткою, яку йому було надіслано на початку листопада минулого року.

"Сьогодні вранці, о 6:10 на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" під час перевірки документів прикордонниками було виявлено громадянина України Конєва Володимира, який перебував у розшуку як порушник військового обліку. Громадянин слідував як пасажир автобуса. Згідно з даними системи "Оберіг", Конєв не з'явився за викликом до ТЦК та СП у терміни, зазначені в повістці, яка була надіслана 1 листопада 2024 року.

Прикордонники передали затриманого працівникам поліції Волинської області, які доправили його до ТЦК та СП Волинської області для подальших дій.

Окремо зазначаємо, що листи за підписом міністрів України, адресовані голові Державної прикордонної служби, мають виключно рекомендаційний характер і не є підставою для безперешкодного перетину державного кордону. Такий лист може бути підставою для виїзду лише за умови, що громадянин оновив свої військово-облікові дані та не є порушником військового обліку.

У відповідь на заяву президента БК "Дніпро" наголошуємо, що всі громадяни України є рівними перед законом, незалежно від їхньої професії чи статусу. Військовий облік є обов'язком кожного військовозобов'язаного, і його необхідно виконувати відповідно до норм закону.

Ми вдячні усім спортсменам, які гідно представляють Україну на міжнародній арені, прославляючи нашу країну та демонструючи її силу й талант. Водночас нагадуємо, що виконання військового обов'язку є невід'ємною частиною відповідальності кожного громадянина перед державою", – підсумували у ТЦК.

Нагадаємо, українські баскетболісти зазнали 4 поразок у 4 поєдинках відбору на чемпіонат Європи-2025: "синьо-жовті" поступилися Словенії (73:87) та Португалії (77:79), а також двічі програли Ізраїлю (73:86, 75:88).

Після чотирьох турів українці (0 перемог) посідають останнє четверте місце у таблиці квартету A. Лідирують Словенія та Ізраїль, які здобули по 3 перемоги. На третій позиції – Португалія (2 перемоги).

На чемпіонат Європи з групи, де виступає збірна України, вийдуть три найкращі команди. "Синьо-жовті" зберігають шанси потрапити на континентальну першість: для цього їм потрібно в останніх матчах перемогти словенців та португальців, а також сподіватися, що Ізраїль обіграє Португалію. За таких розкладів українці зможуть випередити португальців у боротьбі за третю сходинку.

Номінально домашній матч проти Словенії збірна України проведе 21 лютого в латвійській Ризі, після чого 24 лютого на виїзді зіграє з Португалією.

До вирішальних матчів відбору на Євробаскет-2025 українці готуються під керівництвом Айнарса Багатскіса, який наприкінці грудня минулого року замінив на посаді Віталія Степановського. Раніше латвійський фахівець уже очолював "синьо-жовтих" від травня 2019-го до березня 2023 року.

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