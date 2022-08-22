Перебуває в комі: відомий легкоатлет потрапив у жахливу ДТП

Найкращий десятиборець в історії Уельсу Бен Грегорі перебуває в комі після того, як отримав перелом черепа та шиї внаслідок наїзду машини.

Відомий валлійський легкоатлет Бен Грегорі опинився у лікарні у комі з тяжкими травмами. У 31-річного спортсмена діагностовано переломи черепа, шиї та крововилив у мозок.

Як повідомляє Daily Mail, спортсмена збила машина під час їзди на велосипеді.

Подруга Грегорі Наомі Хеффернан повідомила, що легкоатлет "бореться за своє життя".

"Бен потрапив у серйозну аварію. У нього зламані череп, шия і багато крововиливів у мозок. Він в комі та на апараті життєзабезпечення. Ніколи не почувала себе такою наляканою, безпомічною. Бен потребує наших позитивних думок і молитов. Він боєць і він впорається з цим. Йому є заради чого жити, тому він зможе пройти через це", – написала вона.

У Федерації легкої атлетики Уельсу заявили, що назвали Грегорі найкращим десятиборцем Уельсу. Він тричі брав участь в Іграх Співдружності, де два рази займав шосте місце (2010, 2014). Спортсмену також належить національний рекорд Уельсу з десятиборства.

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